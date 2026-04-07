МОН определило специальности с поддержкой государства: куда будет легче поступить в 2026-м

Ранее мы рассказывали о минимальных проходных баллах для поступления в учреждения высшего образования, которые необходимо для поступления в 2026 году. Самый высокий порог установлен для будущих юристов, медиков и дипломатов - 150 баллов.

Для фармацевтов -140, для большинства других специальностей - 130 баллов. Для направлений с государственной поддержкой - от 120 баллов. В целом поступать в вузы можно с результатом НМТ 100+ баллов.

Читайте также о том, что в Украине уже завершилась регистрация на НМТ-2026 на основную сессию. В этом году на экзамен подались более 373 тысяч человек, из них более 18 тысяч - будут сдавать НМТ за границей.