МОН визначило спеціальності з підтримкою держави: куди буде легше вступити у 2026-му
У Міносвіти затвердили список спеціальностей, які отримають особливу підтримку під час вступної кампанії 2026 року. Абітурієнти на ці напрями матимуть додаткові бали та пільги при зарахуванні, що полегшить вступ.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа".
Головне:
- До переліку увійшло 45 спеціальностей у 6 освітніх галузях.
- Для вступників на бюджет застосовуватимуть галузевий коефіцієнт 1,02 (для 1 та 2 пріоритетів).
- Контрактників із балом від 120 зможуть переводити на вільні бюджетні місця.
Підтримку держави отримали 45 спеціальностей
До оновленого переліку включили 45 спеціальностей у 6 освітніх галузях. Державна підтримка передбачає низку преференцій для вступників, які обирають ці напрями:
- Галузевий коефіцієнт 1,02: він застосовуватиметься для розрахунку конкурсного бала тим, хто подасть заяви за 1-м та 2-м пріоритетами на бюджет.
- Додаткові 15 балів: їх можуть нарахувати за успішне закінчення підготовчих курсів обраного вишу в рік вступу.
- Спрощене переведення на бюджет: вступники на контракт із балом від 120 зможуть претендувати на вільні бюджетні місця.
Ці заходи спрямовані на стимулювання вступу на дефіцитні для економіки спеціальності.
Які спеціальності отримали підтримку
МОН затвердив наступний перелік спеціальностей:
- Освіта: дошкільна освіта, початкова освіта, середня освіта (за предметними спеціальностями: A4.04 - A4.10, A4.15 - A4.16), професійна освіта та спеціальна освіта (за спеціалізаціями: A6.02 - A6.05).
- Природничі науки, математика та статистика: хімія, науки про Землю, фізика та астрономія, прикладна фізика та наноматеріали, математика, статистика.
- Інженерія, виробництво та будівництво: хімічні технології та інженерія, технології захисту навколишнього середовища, електрична інженерія, енерговиробництво (за спеціалізацією), електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка, інформаційно-вимірювальні технології, автоматизація, комп’ютерноінтегровані технології та робототехніка, матеріалознавство, прикладна механіка, металургія, машинобудування (за спеціалізаціями), авіаційна та ракетно-космічна техніка, харчові технології, деревообробні та меблеві технології, технології легкої промисловості, гірництво та нафтогазові технології, будівництво та цивільна інженерія.
- Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина: агрономія, тваринництво, садово-паркове господарство, лісове господарство, водні біоресурси та аквакультура, агроінженерія.
- Транспорт та послуги: охорона праці, авіаційний транспорт, залізничний транспорт та автомобільний транспорт.
- Безпека та оборона: державна безпека, безпека державного кордону, військове управління (за видами збройних сил), забезпечення військ (сил), озброєння та військова техніка, пожежна безпека та цивільна безпека.
Раніше ми розповідали про мінімальні прохідні бали для вступу до закладів вищої освіти, які необхідно для вступу у 2026 році. Найвищий поріг встановлено для майбутніх юристів, медиків та дипломатів - 150 балів.
Для фармацевтів -140, для більшості інших спеціальностей - 130 балів. Для напрямів із державною підтримкою - від 120 балів. Загалом вступати у ВНЗ можна із результатом НМТ 100+ балів.
Читайте також про те, що в Україні уже завершилась реєстрація на НМТ-2026 на основну сесію. Цього року на іспит подалися понад 373 тисяч осіб, з них понад 18 тисяч - складатимуть НМТ за кордоном.