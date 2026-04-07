МОН визначило спеціальності з підтримкою держави: куди буде легше вступити у 2026-му

У Міносвіти затвердили список спеціальностей, які отримають особливу підтримку під час вступної кампанії 2026 року. Абітурієнти на ці напрями матимуть додаткові бали та пільги при зарахуванні, що полегшить вступ.

Ці заходи спрямовані на стимулювання вступу на дефіцитні для економіки спеціальності.

До оновленого переліку включили 45 спеціальностей у 6 освітніх галузях . Державна підтримка передбачає низку преференцій для вступників, які обирають ці напрями:

Найвищий поріг встановлено для майбутніх юристів, медиків та дипломатів - 150 балів.

Для фармацевтів -140, для більшості інших спеціальностей - 130 балів. Для напрямів із державною підтримкою - від 120 балів. Загалом вступати у ВНЗ можна із результатом НМТ 100+ балів.

