МОН определило специальности с поддержкой государства: куда будет легче поступить в 2026-м
В Минобразовании утвердили список специальностей, которые получат особую поддержку во время вступительной кампании 2026 года. Абитуриенты на эти направления будут иметь дополнительные баллы и льготы при зачислении, что облегчит поступление.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".
Главное:
- В перечень вошло 45 специальностей в 6 образовательных отраслях.
- Для поступающих на бюджет будут применять отраслевой коэффициент 1,02 (для 1 и 2 приоритетов).
- Контрактников с баллом от 120 смогут переводить на свободные бюджетные места.
Поддержку государства получили 45 специальностей
В обновленный перечень включили 45 специальностей в 6 образовательных областях. Государственная поддержка предусматривает ряд преференций для поступающих, которые выбирают эти направления:
- Отраслевой коэффициент 1,02: он будет применяться для расчета конкурсного балла тем, кто подаст заявления по 1-м и 2-м приоритетам на бюджет.
- Дополнительные 15 баллов: их могут начислить за успешное окончание подготовительных курсов выбранного вуза в год поступления.
- Упрощенный перевод на бюджет: поступающие на контракт с баллом от 120 смогут претендовать на свободные бюджетные места.
Эти меры направлены на стимулирование поступления на дефицитные для экономики специальности.
Какие специальности получили поддержку
МОН утвердил следующий перечень специальностей:
- Образование: дошкольное образование, начальное образование, среднее образование (по предметным специальностям: A4.04 - A4.10, A4.15 - A4.16), профессиональное образование и специальное образование (по специализациям: A6.02 - A6.05).
- Естественные науки, математика и статистика: химия, науки о Земле, физика и астрономия, прикладная физика и наноматериалы, математика, статистика.
- Инженерия, производство и строительство: химические технологии и инженерия, технологии защиты окружающей среды, электрическая инженерия, энергопроизводство (по специализации), электроника, электронные коммуникации, приборостроение и радиотехника, информационно-измерительные технологии, автоматизация, компьютерноинтегрированные технологии и робототехника, материаловедение, прикладная механика, металлургия, машиностроение (по специализациям), авиационная и ракетно-космическая техника, пищевые технологии, деревообрабатывающие и мебельные технологии, технолог
- Сельское, лесное, рыбное хозяйство и ветеринарная медицина: агрономия, животноводство, садово-парковое хозяйство, лесное хозяйство, водные биоресурсы и аквакультура, агроинженерия.
- Транспорт и услуги: охрана труда, авиационный транспорт, железнодорожный транспорт и автомобильный транспорт.
- Безопасность и оборона: государственная безопасность, безопасность государственной границы, военное управление (по видам вооруженных сил), обеспечение войск (сил), вооружение и военная техника, пожарная безопасность и гражданская безопасность.
Ранее мы рассказывали о минимальных проходных баллах для поступления в учреждения высшего образования, которые необходимо для поступления в 2026 году. Самый высокий порог установлен для будущих юристов, медиков и дипломатов - 150 баллов.
Для фармацевтов -140, для большинства других специальностей - 130 баллов. Для направлений с государственной поддержкой - от 120 баллов. В целом поступать в вузы можно с результатом НМТ 100+ баллов.
Читайте также о том, что в Украине уже завершилась регистрация на НМТ-2026 на основную сессию. В этом году на экзамен подались более 373 тысяч человек, из них более 18 тысяч - будут сдавать НМТ за границей.