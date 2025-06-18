"Молодий, світлий, добрий": що відомо про загиблого в Києві хлопця, якого чекали батьки

Хлопцем, який загинув під завалами 9-поверхівки у Солом'янському районі Києва (знищеної ворожою ракетою) і за якого цілий день молились його батьки, виявився Дмитро Ісаєнко.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Українського державного університету імені Михайла Драгоманова у Facebook.

Що відомо про загиблого хлопця, за якого молились батьки

Згідно з інформацією університету, загиблим хлопцем, за долею якого вчора спостерігали українці, виявився Дмитро Костянтинович Ісаєнко.

"Світла пам'ять Дмитру Ісаєнку… У ці страшні дні серця українців розриваються від болю… Це хлопець, за долею якого стежила вся країна", - йдеться у публікації.

Уточнюється, що це він - "чиї батьки стояли біля руїн знищеного будинку й чекали свого сина, молилися та не відходили".

"Ми всі молилися разом із ними. Їхні світлини облетіли весь світ, стали символом болю й надії… Та дива не сталося", - додали в УДУ імені Михайла Драгоманова.

Повідомляється, що Дмитро Ісаєнко був студентом 1мЗЛФР групи, 1 курсу магістратури факультету фізичного виховання, спорту та здоров'я.

Він навчався за спеціальністю "Фізична культура і спорт (здоров'я людини та фізична рекреація)".

"Йому було лише 31. Молодий, світлий, добрий. Дмитро був гарним другом, гідним сином, натхненною людиною… Він жив, вчився, вірив у життя - поки його не забрала війна", - розповіли українцям.

Зазначається, що підтримати родину загиблого можна:

за посиланням на банку monobank (вона відкрита на ім'я друга Дмитра, студента УДУ факультету фізичного виховання, спорту та здоров'я Бученка Олександра Дмитровича);

за реквізитами банківської картки: 4441 1111 2537 1967.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Колектив університету з вами у скорботі. Ніколи не пробачимо. Ніколи не забудемо", - підсумували у навчальному закладі.

Публікація УДУ імені Драгоманова (скриншот: facebook.com/udu.dragomanova)

Знищення 9-поверхівки у Києві та пошуки Ісаєнка

У Києві під час масованого удару РФ 17 червня найбільше постраждав Солом'янський район. При цьому ворожа ракета влучила в дев'ятиповерховий багатоквартирний будинок, повністю знищивши один із під'їздів.

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, вона "зайшла настільки глибоко, що провалила бетонні перекриття в підвал".

Від самого ранку соцмережі та ЗМІ почали ділитись щемкими кадрами чоловіка й жінки - батька та матері - біля зруйнованого будинку. Згодом стало відомо, що під завалами опинився їхній син.

За пошуками хлопця почала слідкувати вся країна. Українці молились, щоб його знайшли живим.

Під вечір 17 червня у мережі з'явилась інформація, буцімто хлопця, на якого батьки чекали цілий день, дістали з-під завалів зруйнованого будинку живим (хоч і у важкому стані). Проте вже незабаром правоохоронці спростували таку інформацію.

Пізніше - близько 20 години - стало відомо, що хлопець, на якого так чекали батьки та інші українці, загинув. Рятувальники дістали його тіло з-під завалів і батьки підтвердили, що це - їхній син.

За словами правоохоронців, загиблий юнак став 14-ю жертвою страшного нічного обстрілу по багатоповерхівці у Солом'янському районі столиці.

Згідно з інформацією голови Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимура Ткаченка (станом на 11:51 середи, 18 червня), кількість жертв унаслідок руйнування будинку в Соломʼянському районі столиці вкотре збільшилась.

"Тільки що рятувальники під час розборів завалів виявили ще одне, 21-ше тіло", - уточнив він у своєму Telegram.

Публікація Ткаченка (скриншот: t.me/tkachenkotymur)

У прес-службі Головного управління ДСНС України у місті Києві у Facebook нагадали, що сьогодні "Київ схиляє голову у скорботі у пам'ять про загиблих внаслідок російського удару в ніч на 17 червня".

"На місце, де вчора батьки так і не дочекалися свого сина живим з-під руїн, сьогодні люди несуть квіти. Це не просто жалоба, це крик серця! Це сльози кожної матері та кожного батька. Це біль, який не загоїться, шрам у душі кожного з нас", - додали рятувальники.

Публікація ДСНС (скриншот: facebook.com/DSNSKyiv)