"Молодий, світлий, добрий": що відомо про загиблого в Києві хлопця, якого чекали батьки
Хлопцем, який загинув під завалами 9-поверхівки у Солом'янському районі Києва (знищеної ворожою ракетою) і за якого цілий день молились його батьки, виявився Дмитро Ісаєнко.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Українського державного університету імені Михайла Драгоманова у Facebook.
Що відомо про загиблого хлопця, за якого молились батьки
Згідно з інформацією університету, загиблим хлопцем, за долею якого вчора спостерігали українці, виявився Дмитро Костянтинович Ісаєнко.
"Світла пам'ять Дмитру Ісаєнку… У ці страшні дні серця українців розриваються від болю… Це хлопець, за долею якого стежила вся країна", - йдеться у публікації.
Уточнюється, що це він - "чиї батьки стояли біля руїн знищеного будинку й чекали свого сина, молилися та не відходили".
"Ми всі молилися разом із ними. Їхні світлини облетіли весь світ, стали символом болю й надії… Та дива не сталося", - додали в УДУ імені Михайла Драгоманова.
Повідомляється, що Дмитро Ісаєнко був студентом 1мЗЛФР групи, 1 курсу магістратури факультету фізичного виховання, спорту та здоров'я.
Він навчався за спеціальністю "Фізична культура і спорт (здоров'я людини та фізична рекреація)".
"Йому було лише 31. Молодий, світлий, добрий. Дмитро був гарним другом, гідним сином, натхненною людиною… Він жив, вчився, вірив у життя - поки його не забрала війна", - розповіли українцям.
Зазначається, що підтримати родину загиблого можна:
- за посиланням на банку monobank (вона відкрита на ім'я друга Дмитра, студента УДУ факультету фізичного виховання, спорту та здоров'я Бученка Олександра Дмитровича);
- за реквізитами банківської картки: 4441 1111 2537 1967.
"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Колектив університету з вами у скорботі. Ніколи не пробачимо. Ніколи не забудемо", - підсумували у навчальному закладі.
Публікація УДУ імені Драгоманова (скриншот: facebook.com/udu.dragomanova)
Знищення 9-поверхівки у Києві та пошуки Ісаєнка
У Києві під час масованого удару РФ 17 червня найбільше постраждав Солом'янський район. При цьому ворожа ракета влучила в дев'ятиповерховий багатоквартирний будинок, повністю знищивши один із під'їздів.
За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, вона "зайшла настільки глибоко, що провалила бетонні перекриття в підвал".
Від самого ранку соцмережі та ЗМІ почали ділитись щемкими кадрами чоловіка й жінки - батька та матері - біля зруйнованого будинку. Згодом стало відомо, що під завалами опинився їхній син.
За пошуками хлопця почала слідкувати вся країна. Українці молились, щоб його знайшли живим.
Під вечір 17 червня у мережі з'явилась інформація, буцімто хлопця, на якого батьки чекали цілий день, дістали з-під завалів зруйнованого будинку живим (хоч і у важкому стані). Проте вже незабаром правоохоронці спростували таку інформацію.
Пізніше - близько 20 години - стало відомо, що хлопець, на якого так чекали батьки та інші українці, загинув. Рятувальники дістали його тіло з-під завалів і батьки підтвердили, що це - їхній син.
За словами правоохоронців, загиблий юнак став 14-ю жертвою страшного нічного обстрілу по багатоповерхівці у Солом'янському районі столиці.
Згідно з інформацією голови Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимура Ткаченка (станом на 11:51 середи, 18 червня), кількість жертв унаслідок руйнування будинку в Соломʼянському районі столиці вкотре збільшилась.
"Тільки що рятувальники під час розборів завалів виявили ще одне, 21-ше тіло", - уточнив він у своєму Telegram.
Публікація Ткаченка (скриншот: t.me/tkachenkotymur)
У прес-службі Головного управління ДСНС України у місті Києві у Facebook нагадали, що сьогодні "Київ схиляє голову у скорботі у пам'ять про загиблих внаслідок російського удару в ніч на 17 червня".
"На місце, де вчора батьки так і не дочекалися свого сина живим з-під руїн, сьогодні люди несуть квіти. Це не просто жалоба, це крик серця! Це сльози кожної матері та кожного батька. Це біль, який не загоїться, шрам у душі кожного з нас", - додали рятувальники.
Публікація ДСНС (скриншот: facebook.com/DSNSKyiv)
Основне про атаку РФ на Україну та Київ 17 червня
В ніч з 16 на 17 червня 2025 року війська РФ здійснили масовану атаку на Україну з використанням щонайменше 440 дронів та 32 ракет різних типів.
За словами президента Володимира Зеленського, удар по Києву (із використанням дронів і ракет) - став одним із найбільш страшних.
Спершу повідомлялось про руйнування у 12 точках, однак згодом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що під вогнем опинилися 27 локацій у різних районах міста (зокрема у Дарницькому, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Подільському, Святошинському, Солом'янському та Шевченківському).
Відомо, що Київ було атаковано, зокрема, ракетою з касетними боєприпасами (було знайдено уламки й кулі, призначені для ураження людей).
У понад тисячі будинків у столиці після удару РФ зникло світло.
Згідно з інформацією Головного управління ДСНС України у місті Києві (станом на 11:24 середи, 18 червня), відомо вже про 24 загиблих та 134 постраждалих.
Проте їх кількість може збільшитися, адже рятувальники продовжують розбір завалів і пошук людей біля розбитої 9-поверхівки у Солом'янському районі столиці.
Посольство США в Україні засудило смертоносну атаку на Київ та заявило, що вона суперечить закликам президента США Дональда Трампа.
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