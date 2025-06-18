ua en ru
Ср, 18 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Молодий, світлий, добрий": що відомо про загиблого в Києві хлопця, якого чекали батьки

Середа 18 червня 2025 13:32
UA EN RU
"Молодий, світлий, добрий": що відомо про загиблого в Києві хлопця, якого чекали батьки Під завалами 9-поверхівки у Солом'янському районі Києва загинув Дмитро Ісаєнко (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Хлопцем, який загинув під завалами 9-поверхівки у Солом'янському районі Києва (знищеної ворожою ракетою) і за якого цілий день молились його батьки, виявився Дмитро Ісаєнко.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Українського державного університету імені Михайла Драгоманова у Facebook.

Що відомо про загиблого хлопця, за якого молились батьки

Згідно з інформацією університету, загиблим хлопцем, за долею якого вчора спостерігали українці, виявився Дмитро Костянтинович Ісаєнко.

"Світла пам'ять Дмитру Ісаєнку… У ці страшні дні серця українців розриваються від болю… Це хлопець, за долею якого стежила вся країна", - йдеться у публікації.

Уточнюється, що це він - "чиї батьки стояли біля руїн знищеного будинку й чекали свого сина, молилися та не відходили".

"Ми всі молилися разом із ними. Їхні світлини облетіли весь світ, стали символом болю й надії… Та дива не сталося", - додали в УДУ імені Михайла Драгоманова.

Повідомляється, що Дмитро Ісаєнко був студентом 1мЗЛФР групи, 1 курсу магістратури факультету фізичного виховання, спорту та здоров'я.

Він навчався за спеціальністю "Фізична культура і спорт (здоров'я людини та фізична рекреація)".

"Йому було лише 31. Молодий, світлий, добрий. Дмитро був гарним другом, гідним сином, натхненною людиною… Він жив, вчився, вірив у життя - поки його не забрала війна", - розповіли українцям.

Зазначається, що підтримати родину загиблого можна:

  • за посиланням на банку monobank (вона відкрита на ім'я друга Дмитра, студента УДУ факультету фізичного виховання, спорту та здоров'я Бученка Олександра Дмитровича);
  • за реквізитами банківської картки: 4441 1111 2537 1967.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Колектив університету з вами у скорботі. Ніколи не пробачимо. Ніколи не забудемо", - підсумували у навчальному закладі.

&quot;Молодий, світлий, добрий&quot;: що відомо про загиблого в Києві хлопця, якого чекали батьки&quot;Молодий, світлий, добрий&quot;: що відомо про загиблого в Києві хлопця, якого чекали батькиПублікація УДУ імені Драгоманова (скриншот: facebook.com/udu.dragomanova)

Знищення 9-поверхівки у Києві та пошуки Ісаєнка

У Києві під час масованого удару РФ 17 червня найбільше постраждав Солом'янський район. При цьому ворожа ракета влучила в дев'ятиповерховий багатоквартирний будинок, повністю знищивши один із під'їздів.

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, вона "зайшла настільки глибоко, що провалила бетонні перекриття в підвал".

Від самого ранку соцмережі та ЗМІ почали ділитись щемкими кадрами чоловіка й жінки - батька та матері - біля зруйнованого будинку. Згодом стало відомо, що під завалами опинився їхній син.

За пошуками хлопця почала слідкувати вся країна. Українці молились, щоб його знайшли живим.

Під вечір 17 червня у мережі з'явилась інформація, буцімто хлопця, на якого батьки чекали цілий день, дістали з-під завалів зруйнованого будинку живим (хоч і у важкому стані). Проте вже незабаром правоохоронці спростували таку інформацію.

Пізніше - близько 20 години - стало відомо, що хлопець, на якого так чекали батьки та інші українці, загинув. Рятувальники дістали його тіло з-під завалів і батьки підтвердили, що це - їхній син.

За словами правоохоронців, загиблий юнак став 14-ю жертвою страшного нічного обстрілу по багатоповерхівці у Солом'янському районі столиці.

Згідно з інформацією голови Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимура Ткаченка (станом на 11:51 середи, 18 червня), кількість жертв унаслідок руйнування будинку в Соломʼянському районі столиці вкотре збільшилась.

"Тільки що рятувальники під час розборів завалів виявили ще одне, 21-ше тіло", - уточнив він у своєму Telegram.

&quot;Молодий, світлий, добрий&quot;: що відомо про загиблого в Києві хлопця, якого чекали батькиПублікація Ткаченка (скриншот: t.me/tkachenkotymur)

У прес-службі Головного управління ДСНС України у місті Києві у Facebook нагадали, що сьогодні "Київ схиляє голову у скорботі у пам'ять про загиблих внаслідок російського удару в ніч на 17 червня".

"На місце, де вчора батьки так і не дочекалися свого сина живим з-під руїн, сьогодні люди несуть квіти. Це не просто жалоба, це крик серця! Це сльози кожної матері та кожного батька. Це біль, який не загоїться, шрам у душі кожного з нас", - додали рятувальники.

&quot;Молодий, світлий, добрий&quot;: що відомо про загиблого в Києві хлопця, якого чекали батькиПублікація ДСНС (скриншот: facebook.com/DSNSKyiv)

Основне про атаку РФ на Україну та Київ 17 червня

В ніч з 16 на 17 червня 2025 року війська РФ здійснили масовану атаку на Україну з використанням щонайменше 440 дронів та 32 ракет різних типів.

За словами президента Володимира Зеленського, удар по Києву (із використанням дронів і ракет) - став одним із найбільш страшних.

Спершу повідомлялось про руйнування у 12 точках, однак згодом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що під вогнем опинилися 27 локацій у різних районах міста (зокрема у Дарницькому, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Подільському, Святошинському, Солом'янському та Шевченківському).

Відомо, що Київ було атаковано, зокрема, ракетою з касетними боєприпасами (було знайдено уламки й кулі, призначені для ураження людей).

У понад тисячі будинків у столиці після удару РФ зникло світло.

Згідно з інформацією Головного управління ДСНС України у місті Києві (станом на 11:24 середи, 18 червня), відомо вже про 24 загиблих та 134 постраждалих.

Проте їх кількість може збільшитися, адже рятувальники продовжують розбір завалів і пошук людей біля розбитої 9-поверхівки у Солом'янському районі столиці.

Посольство США в Україні засудило смертоносну атаку на Київ та заявило, що вона суперечить закликам президента США Дональда Трампа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ обстріл Києва Атака дронів Помер Ракетна атака
Новини
У Києві під завалами зруйнованого будинку продовжують діставати тіла жертв
У Києві під завалами зруйнованого будинку продовжують діставати тіла жертв
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді