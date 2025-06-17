Зеленський про атаку РФ: один із найстрашніших ударів по Києву, ворог запустив понад 470 цілей

Війська РФ сьогодні, 17 червня, атакували Україну з використанням щонайменше 440 дронів та 32 ракет різних типів. Цієї ночі зафіксовано один із найбільш страшних ударів по Києву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"Регулярні доповіді міністра внутрішніх справ Клименка та військових командувачів щодо ситуації після масованого російського удару. Більше ніж 440 дронів і 32 ракети. Один із найбільш страшних ударів по Києву. Також протягом ночі були атаковані Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Київщина", - зазначив Зеленський.

За його словами, зараз у Києві намагаються дістати людей з-під завалів звичайного житлового будинку.

"Скільки їх, зараз незрозуміло. Росіяни зруйнували цілий підʼїзд. Загалом пошкоджені будинки у восьми районах Києва. Досі тривають роботи після удару по Одесі, рятувальники працюють на всіх місцях прильотів. Усім постраждалим надається необхідна допомога, відомо про 75 поранених людей. Станом на цей час 15 загиблих людей. Мої співчуття рідним та близьким", - додав він.

Президент України також зазначив, що такі атаки – чистої води тероризм. І весь світ, США та Європа нарешті мають відреагувати так, як цивілізоване суспільство реагує на терористів.

"Путін це робить виключно тому, що може собі дозволити продовжувати війну. Він хоче війни й надалі. Погано, коли сильні світу цього заплющують на це очі. Контактуємо з усіма партнерами на всіх можливих рівнях, щоб була належна відповідь. Це терористи повинні відчувати біль, а не нормальні, мирні люди", - додав Зеленський.