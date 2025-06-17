У Києві після удару РФ зникло світло в понад тисячі будинків

Після ракетного удару РФ у Києві понад тисячу осель залишилися без світла. Енергетики вже працюють над відновленням.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК .

"Дякуємо жителям столиці за розуміння та підтримку", - йдеться у повідомленні.

У ДТЕК запевняють, що роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути світло до кожної оселі.

Енергетики одразу почали роботи з відновлення мереж, щойно отримали дозвіл від ДСНС і поліції.

Після нічного ракетного обстрілу Києва 1148 помешкань залишилися без електроенергії.

Нічна атака на Київ 17 червня

У ніч на 17 червня Росія здійснила масований удар по Києву за допомогою дронів-камікадзе "Шахед".

У кількох районах столиці зафіксували падіння уламків, що спричинило пошкодження житлових будинків, нежитлових споруд та автомобілів.

Пошкоджень зазнали житлові будинки, нежитлові забудови і транспортні засоби. Зафіксовано влучання у верхні поверхи багатоповерхового будинку.

Рятувальники та екстрені служби працювали на 12 локаціях у Солом'янському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Подільському та Оболонському районах.

Через російські удари в Києві рух трамваїв та автобусів тимчасово змінено.

Детальніше про нічну атаку на Київ читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.