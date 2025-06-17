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Батьки чекають: хлопця зі зруйнованої 9-поверхівки у Києві досі шукають

Вівторок 17 червня 2025 18:17
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Батьки чекають: хлопця зі зруйнованої 9-поверхівки у Києві досі шукають Рятувальники продовжують розбирати завали в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Києві продовжуються рятівні роботи біля будинку у Солом'янському районі, куди вночі влучила російська ракета і зруйнувала цілий під'їзд. Уся країна спостерігає за пошуками та розбором завалів, бо чекають на інформацію про хлопця, якого чекають батьки.

Що зараз відомо про рятівні роботи та чи справді знайшли хлопчика живим, розповідає РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Під вечір 17 травня з'явилася інформація про те, що під завалами знайшли хлопця. Він у важкому стані і його вже передали медикам. За інформацією журналістки Наталії Дєдової, сусіди родини написали у будинковому чаті, що дитину знайшли живою.

Згодом Дєдова видалила свій пост у соцмережах.

Джерела РБК-Україна у правоохоронних органах інформацію про хлопчика не підтверджують і повідомляють, що пошуки під завалами ще тривають. З батьками зараз працюють психологи.

Після нічної атаки по Солом'янському району був зруйнований цілий під'їзд - від 1 до 9 поверху. На зараз вже відомо про 10 загиблих та понад 130 постраждало. Декілька людей досі безвісти зниклі.

Зранку усі соцмережі та ЗМІ облетіло фото, де батько та мати стоять на фоні зруйнованого будинку. Згодом стало відомо, що під завалами опинився їхній син. За пошуками продовжує слідкувати уся країна і моляться, щоб дитину знайшли живою.

Більше подробиць про наслідки атаки РФ у різних районах Києва - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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