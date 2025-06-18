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Посольство США засудило смертоносну атаку на Київ: це суперечить заклику Трампа

Київ, Середа 18 червня 2025 11:06
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Посольство США засудило смертоносну атаку на Київ: це суперечить заклику Трампа Фото: посольство США відреагувало на смертоносну атаку на Київ (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

Посольство США в Україні відреагувало на російський обстріл Києва 17 червня. Ворожа атака забрала життя понад 20 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство США в X (Twitter).

Американські дипломати приєдналися до Дня жалоби за жертвами російського удару по Києву 17 червня. Серед загиблих - громадянин США, а серед понад 130 поранених є діти.

У посольстві заявили, що російська атака суперечить закликам президента США Дональда Трампа.

"Ми висловлюємо найглибші співчуття родинам загиблих. Цей безглуздий напад суперечить заклику Президента Трампа зупинити вбивства та покласти край війні", - йдеться у повідомленні.

Смертоносний удар по Києву

Нагадаємо, в ніч на 17 червня російські загарбники атакували столицю України дронами та ракетами різних типів.

Всього минулої ночі росіяни випустили по Україні 440 безпілотників та 32 ракети, серед них "Кинджали", "Калібри", крилаті Х-101, керовані авіаційні Х-59/69 та протирадіолокаційна Х-31П.

У Києві ворожа ракета зруйнувала вщент частину багатоповерхового будинку - з 9 по 1 поверх.

Станом на ранок 18 червня там досі триває розбір завалів та пошук тіл жертв. Внаслідок удару по будинку загинули 19 осіб, загалом у Києві понад 20 жертв.

Як виглядає будинок у Києві після прямого влучання балістики - у матеріалі РБК-Україна.

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