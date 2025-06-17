РФ завдала удару по Києву ракетою з касетними боєприпасами

Росія атакувала Київ ракетою з касетними боєприпасами. У столиці знайшли уламки й кулі, призначені для ураження людей.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал мера столиці Віталія Кличка.

Кличко повідомив, що після ранкової атаки на столицю екстрені служби виявили залишки касетних боєприпасів.

За його словами, російські війська використовують ці снаряди для максимального ураження цивільного населення.

"На столичних Нивках зараз екстрені служби знаходять ось такі частини касетних боєприпасів. Нацполіція зібрала кулі - це елементи касетної начинки ракети, які призначені для масового ураження людей", - зазначив Кличко у відеозверненні.

Він наголосив, що подібні обстріли мирного міста нічим іншим, як геноцидом, назвати не можна.

"Зробити все для того, щоб загинула максимальна кількість людей, використовують такі снаряди атакуючи мирне місто", - сказав він.