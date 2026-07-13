ua en ru
Пн, 13 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Оновлення Кабміну Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У молдовському селі вибухнув російський дрон (фото)

09:36 13.07.2026 Пн
2 хв
Влада звернулась з заявою через падіння дрона РФ
aimg Олена Чупровська
У молдовському селі вибухнув російський дрон (фото) Фото: російський дрон упав в молдовському селі (newsmaker.md)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

У ніч на 13 липня біля молдовського села Копанка впав і вибухнув безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.

Що каже влада

Близько 1:03 ночі на службу порятунку 112 надійшов дзвінок: місцеві жителі помітили на околиці села невеликий літальний апарат, схожий на безпілотник. Після падіння на землю він вибухнув і спалахнув.

На місце виїхали поліція та пожежники. Територію одразу оточили.

"На місце події прибули співробітники поліції та пожежники. За попередньою інформацією, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Територію оточили, а правоохоронці проводять розслідування, щоб встановити всі обставини, що сталося", - повідомили в інспектораті.

У молдовському селі вибухнув російський дрон (фото)Фото: наслідки падіння російського дрона (newsmaker.md)

Чий дрон

Молдовське Міністерство оборони заявило, що безпілотник належав до типу "Герань-2" і потрапив у повітряний простір країни через повітряні атаки Росії на Одеську область.

Міністерство закордонних справ Молдови засудило порушення кордону і назвало його черговим свідченням загрози з боку Росії.

У молдовському селі вибухнув російський дрон (фото)Фото: село, у якому упав російський дрон (скриншот Google Maps)

"Цей новий інцидент є серйозним і неприпустимим порушенням повітряного простору Молдови і ще раз підтверджує, що агресивна війна Росії проти України створює прямі загрози безпеці наших громадян і всього регіону", - повідомили в міністерстві.

Це вже не перший випадок

Молдова вже стикалася з подібними інцидентами. Нагадаємо, у травні дрон також залітав у повітряний простір країни під час масованої атаки на Україну - тоді апарат кілька годин рухався над кількома районами, і владі довелося тимчасово закривати небо.

Тим часом уламки схожих безпілотників знаходили і далеко за межами регіону. Як повідомлялося раніше, невідомий дрон, ймовірно російського виробництва, море винесло на пляж у Туреччині - апарат перебував у воді тривалий час, а його уламки відправили на експертизу до Анкари.

Молдова вже стикалася з подібними інцидентами.

Нагадаємо, у травні дрон також залітав у повітряний простір країни під час масованої атаки на Україну - тоді апарат кілька годин рухався над кількома районами.

Тим часом уламки схожих безпілотників знаходили і далеко за межами регіону. Як повідомлялося раніше, невідомий дрон, ймовірно російського виробництва, море винесло на пляж у Туреччині. А

парат перебував у воді тривалий час, а його уламки відправили на експертизу до Анкари.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Молдова Дрони Атака дронів
Новини
Ліндсі Грем помер після повернення з України: названо можливу причину
Ліндсі Грем помер після повернення з України: названо можливу причину
Аналітика
Зима близько? Навіщо Зеленський зараз змінює прем'єра та які ще будуть перестановки
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Зима близько? Навіщо Зеленський зараз змінює прем'єра та які ще будуть перестановки