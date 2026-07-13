У молдовському селі вибухнув російський дрон (фото)

У ніч на 13 липня біля молдовського села Копанка впав і вибухнув безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker .

Що каже влада

Близько 1:03 ночі на службу порятунку 112 надійшов дзвінок: місцеві жителі помітили на околиці села невеликий літальний апарат, схожий на безпілотник. Після падіння на землю він вибухнув і спалахнув.

На місце виїхали поліція та пожежники. Територію одразу оточили.

"На місце події прибули співробітники поліції та пожежники. За попередньою інформацією, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Територію оточили, а правоохоронці проводять розслідування, щоб встановити всі обставини, що сталося", - повідомили в інспектораті.

Фото: наслідки падіння російського дрона (newsmaker.md)

Чий дрон

Молдовське Міністерство оборони заявило, що безпілотник належав до типу "Герань-2" і потрапив у повітряний простір країни через повітряні атаки Росії на Одеську область.

Міністерство закордонних справ Молдови засудило порушення кордону і назвало його черговим свідченням загрози з боку Росії.

Фото: село, у якому упав російський дрон (скриншот Google Maps)

"Цей новий інцидент є серйозним і неприпустимим порушенням повітряного простору Молдови і ще раз підтверджує, що агресивна війна Росії проти України створює прямі загрози безпеці наших громадян і всього регіону", - повідомили в міністерстві.

Це вже не перший випадок

Молдова вже стикалася з подібними інцидентами. Нагадаємо, у травні дрон також залітав у повітряний простір країни під час масованої атаки на Україну - тоді апарат кілька годин рухався над кількома районами, і владі довелося тимчасово закривати небо.

Тим часом уламки схожих безпілотників знаходили і далеко за межами регіону. Як повідомлялося раніше, невідомий дрон, ймовірно російського виробництва, море винесло на пляж у Туреччині - апарат перебував у воді тривалий час, а його уламки відправили на експертизу до Анкари.