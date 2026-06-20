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На турецький пляж море винесло невідомий безпілотник. Кого підозрюють?

16:43 20.06.2026 Сб
2 хв
Уламки відправили на експертизу до Анкари
aimg Валерія Абабіна
На турецький пляж море винесло невідомий безпілотник. Кого підозрюють? Фото: Невідомий безпілотник на пляжі в Туреччині (iha.com)
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На узбережжі Туреччини знайшли невідомий безпілотник, який тривалий час перебував у воді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке агентство IHA.

Безпілотник виявили на турецькому пляжі Чакраз в районі Амасра провінції Бартин. Жандармерія встановила, що боєприпасів у ньому не було.

Дрон вилучили з пляжу та відправили до Анкари для експертизи.

За даними агентства, це той самий апарат, фрагменти якого знайшли 5 днів тому на пляжі Капісую в районі Куруджашіле.

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Що відомо про дрон

Точне походження дрона встановлять під час експертизи в Анкарі, однак його попередньо ідентифікують як російський.

Безпілотник тривалий час перебував у воді. Його корпус і пропелери виготовлені з пінополістиролу, пропелери – дерев'яні, кріпильні гвинти – пластикові.

За попередніми даними, апарат мав можливість перевозити боєприпаси, однак, ймовірно, використовувався як хибна ціль – запускався попереду ударних дронів для обману систем ППО та радарів.

Нагадаємо, у лютому 2026 року Міноборони Туреччини підтвердило виявлення дрона, який, за попередніми даними, належав Росії.

Російські безпілотники неодноразово знаходили і в Молдові. У січні 2026 року біля села Нукарени виявили російський дрон-приманку "Гербера", не оснащений бойовою частиною.

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