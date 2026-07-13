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В молдавском селе взорвался российский дрон (фото)

09:36 13.07.2026 Пн
2 мин
Власти обратились с заявлением из-за падения дрона РФ
aimg Елена Чупровская
В молдавском селе взорвался российский дрон (фото) Фото: российский дрон упал в молдавской деревне (newsmaker.md)
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В ночь на 13 июля у молдавской деревни Копанка упал и взорвался беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.

Что говорят власти

Около 1:03 ночи на службу спасения 112 поступил звонок: местные жители заметили на окраине села небольшой летательный аппарат, похожий на беспилотник. После падения на землю он взорвался и вспыхнул.

На место выехали полиция и пожарные. Территорию сразу оцепили.

"На место происшествия прибыли сотрудники полиции и пожарные. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Территорию оцепили, а правоохранители проводят расследование, чтобы установить все произошедшие обстоятельства", - сообщили в инспекторате.

В молдавском селе взорвался российский дрон (фото)Фото: последствия падения российского дрона (newsmaker.md)

Чей дрон

Молдовское Министерство обороны заявило, что беспилотник принадлежал к типу "Герань-2" и попал в воздушное пространство страны из-за воздушных атак России на Одесскую область.

Министерство иностранных дел Молдовы осудило нарушение границы и назвало его очередным свидетельством угрозы России.

В молдавском селе взорвался российский дрон (фото)Фото: деревня, в которой упал российский дрон (скриншот Google Maps)

"Этот новый инцидент - серьезное и недопустимое нарушение воздушного пространства Молдовы и еще раз подтверждает, что агрессивная война России против Украины создает прямые угрозы безопасности наших граждан и всего региона", - сообщили в министерстве.

Это уже не первый случай

Молдавия уже сталкивалась с подобными инцидентами. Напомним, в мае дрон также залетал в воздушное пространство страны во время массированной атаки на Украину – тогда аппарат несколько часов двигался над несколькими районами, и властям пришлось временно закрывать небо.

Между тем, обломки подобных беспилотников находили и далеко за пределами региона. Как сообщалось ранее, неизвестный дрон, вероятно российского производства, море вынесло на пляж в Турции – аппарат находился в воде длительное время, а его обломки отправили на экспертизу в Анкару.

Молдавия уже сталкивалась с подобными инцидентами.

Напомним, в мае дрон также залетал в воздушное пространство страны во время массированной атаки на Украину – тогда аппарат несколько часов двигался над несколькими районами.

Между тем, обломки подобных беспилотников находили и далеко за пределами региона. Как сообщалось ранее, неизвестный дрон, вероятно российского производства, море вынесло на пляж в Турции . А

парат находился в воде длительное время, а его обломки отправили на экспертизу в Анкару.

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