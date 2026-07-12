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Росія атакувала Одесу дронами: є влучення в житлову багатоповерхівку

23:27 12.07.2026 Нд
1 хв
Наслідки все ще уточнюються, а тривога на момент публікації матеріалу продовжується
aimg Анастасія Никончук
Росія атакувала Одесу дронами: є влучення в житлову багатоповерхівку
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Російські ударні безпілотники атакували Одеську область увечері 12 липня. В Одеському районі зафіксовано влучення по житловому будинку та комерційному об'єкту, інформація про можливих постраждалих уточнюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Одеської ОВ Олега Кіпера в мережі Telegram.

Російські війська продовжують атакувати Одеську область ударними безпілотниками. За попередніми даними, в Одеському районі один із дронів потрапив у верхні поверхи багатоквартирного житлового будинку. Ще один безпілотник пошкодив дах будівельного гіпермаркету.

За даними кореспондента РБК-Україна, йдеться про ЖК "Райдужний", яке територіально знаходиться в Одесі, проте вважається частиною Одеського району. Те саме стосується гіпермаркету, і йдеться про гіпермаркет "Епіцентр".

Внаслідок ударів виникли пожежі, проте їх уже вдалося ліквідувати. Інформація про постраждалих та масштаб руйнувань уточнюється.

Атака продовжується

На момент публікації повітряна атака на Одеську область продовжується. Жителів регіону закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях до закінчення небезпеки. Інформація про наслідки ударів оновлюється.

Нагадуємо, що вранці 11 липня російські війська завдали ракетного удару по Одесі. За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, в результаті атаки загинуло двоє людей, ще один постраждалий — 24-річний чоловік — отримав осколкове поранення і був госпіталізований.

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