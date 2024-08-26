У низці районів Києва відсутнє водопостачання на тлі ворожих обстрілів
У низці районів Києва відсутнє водопостачання через відключення електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київводоканал.
Так, повідомляється про відсутнє водопостачання у Шевченківському, Святошинському, Солом’янському та Голосіївському районах. Це пов’язано зі знеструмленням об’єктів водоканалу через відключення електропостачання.
"Фахівці роблять усе можливе для відновлення роботи обладнання", - йдеться в повідомленні.
Зауважимо, що у низці українських міст почалися перебої зі світлом через масовану атаку Росії, яка відбувається зранку понеділка, 26 серпня. Зокрема, про перебої зі світлом повідомляють у Києві, Кривому Розі, Хмельницькому, Одесі та інших містах.
Масштабний обстріл України Росією
В ніч проти 26 серпня терористи вдались до масштабного обстрілу по території України ударними дронами й крилатими ракетами.
Ще вночі повідомлялось про зліт десяти бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС й виведення ворожих кораблів з "Калібрами" у Чорне море.
Усі подробиці масованого обстрілу - за посиланням.
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