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Україна відновлює експорт електроенергії, але є умова

Україна, П'ятниця 23 серпня 2024 15:51
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Україна відновлює експорт електроенергії, але є умова Фото: Україна відновлює експорт електроенергії (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Ситуація зі світлом покращилась і в українській енергосистемі з'явився профіцит потужності. Для розв'язання даного питання буде відновлено експорт електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Відучора в Україні почала спадати спека, і на ранок п’ятниці - суттєво знизилось споживання. Крім того, з планового ремонту вийшов енергоблок однієї з атомних електростанцій. Це зумовлює профіцит потужності в українській енергосистемі у денні години, коли активно працюють сонячні електростанції", - пояснили в компанії.

За даними "Укренерго", задля уникнення аварій, енергосистема має працювати збалансовано - кількість виробленої енергії в кожну хвилину має відповідати кількості спожитої.

А це означає, що необхідно розв'язати проблему з профіцитом. Для його подолання може бути два способи:

  • обмеження генерації українських сонячних електростанцій;
  • відновлення експорту електроенергії в денні години.

В компанії зауважили, що враховуючи економічну недоцільність обмеження роботи СЕС, починаючи з 25 серпня Україна планує відновити експорт електроенергії до сусідніх країн.

"Вже завтра буде проведений аукціон на доступ до міждержавних перетинів у напрямках Румунії, Угорщини та Молдови. Це дозволить уникнути обмежень для українських виробників електроенергії", - наголосили в "Укренерго".

Водночас в компанії підкреслили, що експорт буде відбуватись виключно в період профіциту - під час активної роботи сонячних електростанцій.

"У періоди максимального споживання, коли потужності в енергосистемі недостатньо, експорт електроенергії з України здійснюватися не буде", - пояснили в "Укренерго".

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, що навесні цього року через постійні удари Російської Федерації по українських енергооб'єктах Україні довелось ввести графіки відключення світла.

Протягом кількох місяців електрики обмежували енергоенергію по всій території України. Варто зазначити, що влітку, через аномальну спеку ситуація в мережі погіршилась, адже значно зросло споживання.

Однак минулого місяця ситуація дещо покращилась і українці деякий час проведи без відключень світла. Проте після тривалої перерви цього тижня знову почали вимикати електроенергію. Причиною став дефіцит в енергосистемі через повернення спеки.

Проте відключення були не тривалими та застосовувались лише в години найбільшого споживання. Водночас останні дні світло українцям вже не вимикали.

Варто зауважити, що сьогодні достроково з планового ремонту вийшов атомний блок, який значною мірою посприяв покращенню ситуації в енергосистемі України.

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Відключеня світла
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