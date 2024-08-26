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Росіяни вивели у Чорне море носії "Калібрів": який можливий залп ракет

Понеділок 26 серпня 2024 07:20
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Росіяни вивели у Чорне море носії "Калібрів": який можливий залп ракет Фото: армія РФ вивела у Чорне море кораблі з ракетами "Калібр" (скриншот з YuoTube)
Автор: Валерій Савицький

У Чорному морі перебувають кілька носів крилатих ракет "Калібр", що здатні одночасно випустити близько 30 повітряних цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

Зазначається, що у Чорному морі перебувають чотири ворожих кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп - до 28 ракет;

При цьому в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. У Середземному морі перебувають 3 російських кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 3 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 12 суден, з них 6 рухались з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - йдеться у повідомленні.

Росіяни вивели у Чорне море носії &quot;Калібрів&quot;: який можливий залп ракет

Масштабний обстріл України

Нагадаємо, в ніч на 26 серпня російські військові запустили в напрямку України десятки ударних дронів типу "Шахед".

На підступах до Києва сили ППО збили 10 безпілотників. За даними моніторингових пабліків, у даний момент в повітряному просторі країни фіксуються близько 80 ворожих дронів. Працюють сили ППО.

Крім того, агресор підняв у повітря 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95. Літаки підлітають до пускових рубежів у районі Каспійського моря.

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