Росіяни вивели у Чорне море носії "Калібрів": який можливий залп ракет

У Чорному морі перебувають кілька носів крилатих ракет "Калібр", що здатні одночасно випустити близько 30 повітряних цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

Зазначається, що у Чорному морі перебувають чотири ворожих кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп - до 28 ракет;

При цьому в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. У Середземному морі перебувають 3 російських кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 3 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 12 суден, з них 6 рухались з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - йдеться у повідомленні.