ua en ru
Пн, 26 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

Понеділок 26 серпня 2024 06:06
UA EN RU
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу Фото: в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Валерій Савицький

На всій території України оголошено повітряну тривогу через загрозу масштабного обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Жителів столиці просять пройти до укриттів цивільного захисту.

Військові повідомляють про рух ударних ворожих БПЛА у Київській області.

Станом на зараз карта повітряних тривог виглядає так:

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

Нагадаємо, раніше вночі росіяни підняли у повітря 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95. Літаки наближаються на пускові рубежі в районі Каспійського моря.

Також російські військові запустили в напрямку України ударні безпілотники.

Сили ППО збили 10 ворожих дронів у передмісті Києва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський збирає на завтра нараду щодо зрадників, які втекли з України
Зеленський збирає на завтра нараду щодо зрадників, які втекли з України
DAILY
"Ми – нейтральні люди". Як живе Суджа під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ми – нейтральні люди". Як живе Суджа під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна