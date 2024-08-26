В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

На всій території України оголошено повітряну тривогу через загрозу масштабного обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Станом на зараз карта повітряних тривог виглядає так:

Військові повідомляють про рух ударних ворожих БПЛА у Київській області.

Нагадаємо, раніше вночі росіяни підняли у повітря 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95. Літаки наближаються на пускові рубежі в районі Каспійського моря.

Також російські військові запустили в напрямку України ударні безпілотники.

Сили ППО збили 10 ворожих дронів у передмісті Києва.

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