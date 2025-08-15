Молдова може випередити Україну на шляху до ЄС, - Politico

ЄС розглядає можливість надання Молдові значного прогресу в її прагненні приєднатися до блоку з 27 членів.

За сценарієм, який вивчають чиновники ЄС, європейські країни проголосують за відкриття першого "переговорного кластера" для Молдови - ключового юридичного кроку на шляху до членства - на початку наступного місяця після зустрічі міністрів ЄС, за словами трьох дипломатів і чиновника ЄС.

Такий крок надасть потужний виборчий імпульс президенту Майї Санду, чия партія веде передвиборчу кампанію на проєвропейській платформі та стикається з рішучими зусиллями Росії, спрямованими на те, щоб схилити голоси на користь Москви.

Консервативний депутат Європарламенту, який очолює Комітет з питань асоціації ЄС-Молдова в Європейському парламенті Зігфрід Муресан наголосив, що необхідно знайти спосіб відкрити перший кластер.

"Це стало б сигналом для Росії. Це позбавило б росіян аргументу, що на шляху до членства в ЄС немає прогресу", - заявив він.

Однак дозволити Молдові рухатися вперед, залишаючи Україну в очікуванні, може розлютити Київ, чия заявка на членство в ЄС рухалася в ногу з Молдовою, оскільки обидві країни отримали первинне зелене світло від Європейської ради у 2023 році.

"Тут є небезпека надіслати неправильний сигнал українцям", - сказав український дипломат.

За його словами, у той час, коли в Алясці обговорюється майбутнє миру, варто зберегти перспективу членства в ЄС якомога сильнішою.

Як Молдова, так і Україна провели далекосяжні реформи, щоб приєднатися до ЄС, виконавши всі необхідні кроки для відкриття першого переговорного кластера, за словами речника Європейської комісії.