Молдова может опередить Украину на пути в ЕС, - Politico

ЕС рассматривает возможность открыть первый переговорный кластер для Молдовы. Это может дать Кишиневу преимущество на пути к членству в блоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
ЕС рассматривает возможность предоставления Молдове значительного прогресса в ее стремлении присоединиться к блоку из 27 членов.
По сценарию, который изучают чиновники ЕС, европейские страны проголосуют за открытие первого "переговорного кластера" для Молдовы - ключевого юридического шага на пути к членству - в начале следующего месяца после встречи министров ЕС, по словам трех дипломатов и чиновника ЕС.
Такой шаг придаст мощный избирательный импульс президенту Майе Санду, чья партия ведет предвыборную кампанию на проевропейской платформе и сталкивается с решительными усилиями России, направленными на то, чтобы склонить голоса в пользу Москвы.
Консервативный депутат Европарламента, возглавляющий Комитет по вопросам ассоциации ЕС-Молдова в Европейском парламенте Зигфрид Муресан отметил, что необходимо найти способ открыть первый кластер.
"Это стало бы сигналом для России. Это лишило бы россиян аргумента, что на пути к членству в ЕС нет прогресса", - заявил он.
Однако позволить Молдове двигаться вперед, оставляя Украину в ожидании, может разозлить Киев, чья заявка на членство в ЕС двигалась в ногу с Молдовой, поскольку обе страны получили первичный зеленый свет от Европейского совета в 2023 году.
"Здесь есть опасность послать неправильный сигнал украинцам", - сказал украинский дипломат.
По его словам, в то время, когда в Аляске обсуждается будущее мира, стоит сохранить перспективу членства в ЕС как можно сильнее.
Как Молдова, так и Украина провели далеко идущие реформы, чтобы присоединиться к ЕС, выполнив все необходимые шаги для открытия первого переговорного кластера, по словам представителя Европейской комиссии.
Напомним, что еще 21 мая президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна готова начать переговоры по вступлению в ЕС. Однако единственной преградой для старта этого процесса остается вето Венгрии.
Сам премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно заявлял, что вступление Украины в ЕС якобы "уничтожит Венгрию" и втянет блок в войну с Россией.
По его словам, большинство венгров выступают против членства Украины в Евросоюзе.
У Молдовы же подобных проблем нет. В конце июня президент Румынии Никушор Дан сообщал, что переговоры о присоединении Молдовы к ЕС должны начаться 4 июля, однако позже признал, что эта информация была ошибочной.
Стоит добавить, что в начале месяца министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что Украина и Молдова должны вместе начать вступительные переговоры с Евросоюзом.