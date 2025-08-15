RU

Молдова может опередить Украину на пути в ЕС, - Politico

Фото: президент Молдовы Майя Санду (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

ЕС рассматривает возможность открыть первый переговорный кластер для Молдовы. Это может дать Кишиневу преимущество на пути к членству в блоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

ЕС рассматривает возможность предоставления Молдове значительного прогресса в ее стремлении присоединиться к блоку из 27 членов.

По сценарию, который изучают чиновники ЕС, европейские страны проголосуют за открытие первого "переговорного кластера" для Молдовы - ключевого юридического шага на пути к членству - в начале следующего месяца после встречи министров ЕС, по словам трех дипломатов и чиновника ЕС.

Такой шаг придаст мощный избирательный импульс президенту Майе Санду, чья партия ведет предвыборную кампанию на проевропейской платформе и сталкивается с решительными усилиями России, направленными на то, чтобы склонить голоса в пользу Москвы.

Консервативный депутат Европарламента, возглавляющий Комитет по вопросам ассоциации ЕС-Молдова в Европейском парламенте Зигфрид Муресан отметил, что необходимо найти способ открыть первый кластер.

"Это стало бы сигналом для России. Это лишило бы россиян аргумента, что на пути к членству в ЕС нет прогресса", - заявил он.

Однако позволить Молдове двигаться вперед, оставляя Украину в ожидании, может разозлить Киев, чья заявка на членство в ЕС двигалась в ногу с Молдовой, поскольку обе страны получили первичный зеленый свет от Европейского совета в 2023 году.

"Здесь есть опасность послать неправильный сигнал украинцам", - сказал украинский дипломат.

По его словам, в то время, когда в Аляске обсуждается будущее мира, стоит сохранить перспективу членства в ЕС как можно сильнее.

Как Молдова, так и Украина провели далеко идущие реформы, чтобы присоединиться к ЕС, выполнив все необходимые шаги для открытия первого переговорного кластера, по словам представителя Европейской комиссии.

Переговоры о вступлении в ЕС

Напомним, что еще 21 мая президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна готова начать переговоры по вступлению в ЕС. Однако единственной преградой для старта этого процесса остается вето Венгрии.

Сам премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно заявлял, что вступление Украины в ЕС якобы "уничтожит Венгрию" и втянет блок в войну с Россией.

По его словам, большинство венгров выступают против членства Украины в Евросоюзе.

У Молдовы же подобных проблем нет. В конце июня президент Румынии Никушор Дан сообщал, что переговоры о присоединении Молдовы к ЕС должны начаться 4 июля, однако позже признал, что эта информация была ошибочной.

Стоит добавить, что в начале месяца министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что Украина и Молдова должны вместе начать вступительные переговоры с Евросоюзом.

