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МОК разрешил заменить гимн России на Олимпиадах в Токио и Пекине на музыку Чайковского

Новина українською → Москва, Четверг 22 апреля 2021 18:21
МОК разрешил заменить гимн России на Олимпиадах в Токио и Пекине на музыку Чайковского Фото: Олимпиада в Токио (facebook.com tokyo2020)
Автор: РБК-Украина

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского в качестве гимна России на Олимпийских играх в Токио (2021) и Пекине (2022). В ближайшее время организация направит соответствующие письма во все международные спортивные федерации.

Об этом сообщается на сайте Олимпийского комитета России (ОКР).

"Фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского утвержден в качестве музыкального сопровождения протокольных мероприятий с участием команды ОКР на Играх в Токио и Пекине", - отмечается в сообщении.

В ОКР отметили, что в ближайшее время МОК направит соответствующие письма во все международные спортивные федерации по летним и зимним олимпийским видам спорта, в Международный паралимпийский комитет и оргкомитеты Олимпийских игр в Токио и Пекине.

Напомним, в декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне опубликовал решение, согласно которому российские спортсмены не смогут выступать под флагом России на Олимпийских играх и на чемпионатах мира до декабря 2022 года. Также под запет попал гимн страны. Кроме того, российским чиновникам и должностным лицам, включая президента РФ Владимира Путина, запретили посещать Игры и мировые чемпионаты.

России также запрещено претендовать на проведение у себя международных турниров. Однако уже запланированные соревнования могут не отменять, если нет возможности их перенести.

Отметим, премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что Олимпийские игры пройдут в Токио в 2021 году. По его словам, Олимпиада даст миру надежду на фоне глобальной пандемии COVID-19.

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