ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Путину на два года запретили посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира

Лозанна, Пятница 18 декабря 2020 17:09
Путину на два года запретили посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Роман Тверденко

Президенту России Владимиру Путину запретили посещать Олимпийские игры и различные чемпионаты мира. Запрет продлится до конца 2022 года.

Об этом идет речь в решении Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне.

В четверг CAS опубликовал решение, по которому российские спортсмены не смогут выступать под флагом России на Олимпийских играх и на чемпионатах мира до декабря 2022 года.

В этом же решении приведен список чиновников и должностных лиц из России, которым запрещено посещение Игр и чемпионатов мира в этот же срок. Среди них президент России, премьер-министр, вице-премьер-министры и министры, депутаты обоих палат российского парламента, руководители и заместители глав федеральных агенств, включая центр спортивной подготовки, члены администрации президента и Следственного комитета РФ.

Вчера сообщалось, что Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил решение по делу между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Россию лишили права участия в международных соревнованиях на 2 года.

В течении этого времени российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира (в частности, по футболу 2022 в Катаре) и Олимпийских играх (в Токио в 2021 году и в Пекине в 2022 году). Выступать атлеты из России смогут только в нейтральном статусе.

Также РФ запрещено претендовать на проведение у себя международных турниров. Однако уже запланированные соревнования могут не отменять, если нет возможности их перенести. Это не коснется футбольного Евро-2020.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Владимир Путин

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь