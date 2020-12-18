Путину на два года запретили посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Президенту России Владимиру Путину запретили посещать Олимпийские игры и различные чемпионаты мира. Запрет продлится до конца 2022 года.

Об этом идет речь в решении Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне.

В четверг CAS опубликовал решение, по которому российские спортсмены не смогут выступать под флагом России на Олимпийских играх и на чемпионатах мира до декабря 2022 года.

В этом же решении приведен список чиновников и должностных лиц из России, которым запрещено посещение Игр и чемпионатов мира в этот же срок. Среди них президент России, премьер-министр, вице-премьер-министры и министры, депутаты обоих палат российского парламента, руководители и заместители глав федеральных агенств, включая центр спортивной подготовки, члены администрации президента и Следственного комитета РФ.

Вчера сообщалось, что Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил решение по делу между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Россию лишили права участия в международных соревнованиях на 2 года.

В течении этого времени российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира (в частности, по футболу 2022 в Катаре) и Олимпийских играх (в Токио в 2021 году и в Пекине в 2022 году). Выступать атлеты из России смогут только в нейтральном статусе.

Также РФ запрещено претендовать на проведение у себя международных турниров. Однако уже запланированные соревнования могут не отменять, если нет возможности их перенести. Это не коснется футбольного Евро-2020.