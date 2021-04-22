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МОК дозволив замінити гімн Росії на Олімпіадах в Токіо і Пекіні на музику Чайковського

Новость на русском → Москва, Четвер 22 квітня 2021 18:21
МОК дозволив замінити гімн Росії на Олімпіадах в Токіо і Пекіні на музику Чайковського Фото: Олімпіада в Токіо (facebook.com tokyo2020)
Автор: РБК-Україна

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) затвердив фрагмент з концерту для фортепіано з оркестром №1 Петра Чайковського в якості гімну Росії на Олімпійських іграх в Токіо (2021) і Пекіні (2022). Найближчим часом організація направить відповідні листи в усі міжнародні спортивні федерації.

Про це повідомляється на сайті Олімпійського комітету Росії (ОКР).

"Фрагмент з концерту для фортепіано з оркестром №1 Петра Чайковського затверджений в якості музичного супроводу протокольних заходів за участю команди ОКР на Іграх в Токіо та Пекіні", - наголошується в повідомленні.

В ОКР відзначили, що найближчим часом МОК направить відповідні листи в усі міжнародні спортивні федерації з літнім і зимовим олімпійським видам спорту, в Міжнародний паралімпійський комітет і оргкомітети Олімпійських ігор в Токіо та Пекіні.

Нагадаємо, в грудні 2020 року Спортивний арбітражний суд (CAS) в Лозанні опублікував рішення, згідно з яким російські спортсмени не зможуть виступати під прапором Росії на Олімпійських іграх і на чемпіонатах світу до грудня 2022 року. Також під заборону потрапив гімн країни. Крім того, російським чиновникам і посадовим особам, включаючи президента РФ Володимира Путіна, заборонили відвідувати Ігри та світові чемпіонати.

Росії також заборонено претендувати на проведення у себе міжнародних турнірів. Однак вже заплановані змагання можуть не скасовувати, якщо немає можливості їх перенести.

Відзначимо, прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга заявив, що Олімпійські ігри пройдуть в Токіо в 2021 році. За його словами, Олімпіада дасть світу надію на тлі глобальної пандемії COVID-19.

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