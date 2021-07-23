ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

МОК извинился за ошибку с картой Украины без Крыма на сайте Олимпиады, - Кулеба

Новина українською →
Пятница 23 июля 2021 10:54
МОК извинился за ошибку с картой Украины без Крыма на сайте Олимпиады, - Кулеба Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Ошибку на сайте Олимпиады-2020, на которой Крым был отделен от Украины линией границы, исправили после обращения украинских дипломатов. Международный олимпийский комитет (МОК) извинился за некорректную карту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Twitter.

Он отметил, что карта была исправлена утром по токийскому времени.

"Как только мы узнали вчера о некорректной карте на Олимпийском сайте, мы немедленно связались с руководством МОК. Они принесли извинения за ошибку", - написал Кулеба.

МОК извинился за ошибку с картой Украины без Крыма на сайте Олимпиады, - Кулеба

Напомним, в разделе "Расписание и результаты" на сайте Олимпиады была размещена карта со странами, где болельщикам предлагают поддержать свою сборную "аплодисментами".

На карте вчера заметили, что Украина и Крым разделены линией, которая обозначает границы стран.

Ранее в МИД Украины заявили, что "разбираются с этой проблемой".

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым Олимпиада 2020
Расписание соревнований
Расписание соревнований
Состав украинской сборной
Состав украинской сборной
Украина на Олимпиаде: история побед
Украина на Олимпиаде: история побед
Дебютные виды спорта
Дебютные виды спорта