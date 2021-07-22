На сайте Олимпиады-2020 Крым отделили от Украины. МИД разбирается
На официальном сайте Олимпийских игр в Токио на карте со странами Украину границей отделили от оккупированного Россией Крыма. Министерство иностранных дел Украины уже знает об этой проблеме и разбирается с ней.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко.
В разделе "расписание и результаты" на сайте Олимпиады размещена карта со странами, где болельщикам предлагают поддержать свою сборную "аплодисментами". На карте можно заметить, что Украина и Крым разделены границей.
"МИД поручил посольствам Украины в Швейцарии и Японии разобраться в этой ситуации", - сказал Николенко.
Сейчас карта с Украиной на сайте Олимпиады выглядит так:
В феврале Япония по случаю Дня крымского сопротивления российской оккупации заявила, что никогда не признает, что Крым принадлежит России.
Напомним, в пятницу, 23 июля, состоится официальное открытие Олимпиады в Токио. РБК-Украина рассказывало, где и когда можно посмотреть соревнования.
Кроме того, на днях стало известно, кто понесет флаг Украины на открытии Олимпиады в Токио.
Добавим, в материале РБК-Украина вы можете прочитать о том, как украинские спортсмены выступали на предыдущих Олимпиадах.