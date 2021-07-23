ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На сайте Олимпиады 2020 исправили карту Украины без Крыма

Новина українською →
Пятница 23 июля 2021 08:52
На сайте Олимпиады 2020 исправили карту Украины без Крыма Фото: на сайте Олимпиады 2020 исправили карту Украины без Крыма (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Организаторы Олимпийских игр 2020 года исправили карту Украины, на которой Крым был отделен от остальной территории страны. Изменения внесли на официальный сайт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Олимпиады.

В разделе "Расписание и результаты" на сайте Олимпиады была размещена карта со странами, где болельщикам предлагают поддержать свою сборную "аплодисментами".

На карте вчера заметили, что Украина и Крым разделены линией, которая обозначает границы стран. Однако сегодня ошибка исправлена.

На сайте Олимпиады 2020 исправили карту Украины без КрымаНа сайте Олимпиады 2020 исправили карту Украины без Крыма

Ранее МИД Украины заявили, что "разбираются с этой проблемой".

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым Олимпиада 2020
Расписание соревнований
Расписание соревнований
Состав украинской сборной
Состав украинской сборной
Украина на Олимпиаде: история побед
Украина на Олимпиаде: история побед
Дебютные виды спорта
Дебютные виды спорта