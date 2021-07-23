На сайте Олимпиады 2020 исправили карту Украины без Крыма
Фото: на сайте Олимпиады 2020 исправили карту Украины без Крыма (Getty Images)
Организаторы Олимпийских игр 2020 года исправили карту Украины, на которой Крым был отделен от остальной территории страны. Изменения внесли на официальный сайт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Олимпиады.
В разделе "Расписание и результаты" на сайте Олимпиады была размещена карта со странами, где болельщикам предлагают поддержать свою сборную "аплодисментами".
На карте вчера заметили, что Украина и Крым разделены линией, которая обозначает границы стран. Однако сегодня ошибка исправлена.
Ранее МИД Украины заявили, что "разбираются с этой проблемой".