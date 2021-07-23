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МОК вибачився за помилку з картою України без Криму на сайті Олімпіади, - Кулеба

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П'ятниця 23 липня 2021 10:54
МОК вибачився за помилку з картою України без Криму на сайті Олімпіади, - Кулеба Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Помилку на сайті Олімпіади-2020, на якій Крим був відділений від України лінією кордону, виправили після звернення українських дипломатів. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вибачився за некоректну мапу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в Twitter.

Він зазначив, що карта була виправлена зранку за токійським часом.

"Щойно ми дізналися вчора про некоректну мапу на олімпійському сайті, ми негайно зв’язалися з керівництвом МОК. Вони принесли вибачення за помилку", - написав Кулеба.

МОК вибачився за помилку з картою України без Криму на сайті Олімпіади, - Кулеба

Нагадаємо, у розділі "розклад і результати" на сайті Олімпіади було розміщено карту з країнами, де уболівальникам пропонують підтримати свою збірну "оплесками".

На карті вчора помітили, що Україна та Крим розділені лінією, яка позначає кордони країн.

Раніше в МЗС України заявили, що "розбираються з цією проблемою".

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