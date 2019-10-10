В ЄС выразили надежду на мир благодаря "формуле Штайнмайера"

Фото: Европарламент (European Union)

Могерини считает, что Минские соглашения остаются сегодня единственной платформой для мирного урегулирования на Донбассе

Европейский союз (ЕС) настаивает, что Крым и Донбасс - это Украина и будет твердо придерживаться этой позиции. Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини во время слушаний в Европарламенте относительно политической ситуации в Украине, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

По ее словам, Украина продолжает страдать от внешнего вмешательства.

"Мы подчеркиваем, что Крым - это Украина, Донбасс - это Украина, и Евросоюз будет твердо придерживаться этой позиции и отстаивать ее", - отметила Могерини.

Также глава европейской дипломатии подчеркнула, что встречи в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске и согласования "формулы Штайнмайера" приведет к определенному прогрессу на пути полного воплощения Минских соглашений всеми сторонами.

"Мы должны помнить, что Минские соглашения остаются сегодня единственной платформой для такого решения. Это имеет решающее значение для укрепления прогресса в разведении и сооружении моста в Станице Луганской. И мы нуждаемся в длительном режиме прекращения огня для достижения окончательной цели - восстановления контроля Украины над всей ее территорией”, - подчеркнула Могерини.

По ее словам, ЕС никогда не прекращал поддерживать работу “нормандского формата”, Трехсторонней контактной группы и ОБСЕ.

Напомним, 1 октября на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске представитель Украины Леонид Кучма подписал "формулу Штайнмайера". Ранее документ согласовали советники глав "нормандской четверки".

Отметим, что, по условиям "формулы Штайенмайера", выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей могут пройти по украинским законам до возвращения контроля над участком границы с Россией.

В ОБСЕ прокомментировали подписание "формулы Штайнмайера". Глава организации Георгий Церетели считает документ единственным решением реализации Минских соглашений.

Также РБК-Украина сообщало, что Штайнмайер отреагировал на критику его формулы по Донбассу. По его словам, формула - это попытка разделить крупные шаги на серию маленьких.

1 октября под Офисом президента проходила акция протеста против подписания "формулы Штайнмайера. На Банковой собрались сотни активистов, из-за чего в центр столицы стянули силовиков. Митингующие принесли с собой флаги, а также развернули баннер, на котором написали "Нет - капитуляции".

2 октября под Офисом президента собрались тысячи митингующих против "формулы Штайнмайера".

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением из-за акции против "формулы Штайнмайера". Он подчеркнул, что уважает конституционное право граждан Украины на протест, а также заявил, что не собирается сдавать Украину.