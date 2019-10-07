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Штайнмайер: формула по Донбассу - это попытка разделить крупные шаги на серию маленьких

Новости » Политика    07.10.2019 - 16:07
Штайнмайер: формула по Донбассу - это попытка разделить крупные шаги на серию маленьких
Фото: Франк-Вальтер Штайнмайер (bundespraesident.de)

Штайнмайер отреагировал на критику его формулы по Донбассу

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отверг критику своей "формулы" по Донбассу, которую он предложил еще будучи министром иностранных дел Германии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Президент ФРГ уверяет, что действия и их последовательность стоит обсуждать.

"Формула Штайнмайера" - это попытка превратить большие шаги, которые обе стороны конфликта не готовы были применять, на серию маленьких", - подчеркнул Штайнмайер.

Президент Германии также отметил, что три года назад переговоры в нормандском формате в Париже не продвигались, несмотря на то, что было понятно, что следует реализовать в рамках минских соглашений, для обеих сторон это были слишком серьезные действия.

Он отбросил мысли о том, что на содержание его "формулы" сильное влияние оказала Россия. Штайнмайер выразил удивление в связи с полемикой вокруг его "формулы" в Украине и отметил, что в переговорах по ней ранее принимал участие бывший президент страны Петр Порошенко.

Как известно, "формула Штайнмайера" предусматривает проведение на неподконтрольных территориях Донбасса выборов при условии предоставления региону особого статуса.

Как ранее сообщало РБК-Украина, 6 октября в Киеве под Офисом президента собрались тысячи активистов, которые протестовали против "формулы Штайнмайера". В протесте приняли участие представители различных политических и общественных формирований. Активисты принесли с собой флаги Украины и УПА, и кричали "Вова, выходи", "Кучму геть", "Зелю прочь", а также "Нет капитуляции".

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