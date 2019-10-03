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Зеленский выступил с обращением из-за акций против "формулы Штайнмайера"

Новости » Политика    03.10.2019 - 19:14
Зеленский выступил с обращением из-за акций против "формулы Штайнмайера"
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент объяснил последние действия власти относительно решения конфликта на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением из-за акций против "формулы Штайнмайера". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента.

По его словам, он уважает конституционное право граждан Украины на протест, а также заявил, что не собирается сдавать Украину.

"Я уважаю конституционное право каждого гражданина на протест. Я слышу вас, и поверьте, никогда не сдам Украину. В то же время прошу всех спокойно и взвешенно подойти к ситуации и не поддаваться на манипуляции и провокаций некоторых лиц. Они очень хотят использовать вас, вернуть себе возможность грабежа, стать жертвами политического преследования и избежать уголовной ответственности", - заявил президент.

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