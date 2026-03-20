Лідер Ірану зробив нову заяву, але лише посилив підозри про свій стан
Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї вдруге з моменту призначення оприлюднив звернення без відео- чи аудіопідтвердження, що посилює сумніви щодо його дієздатності та реального контролю над країною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Деталі заяви та версія про "поїздки в таксі"
За інформацією видання, у зверненні з нагоди Перського Нового року, яке зачитали на державному телебаченні від імені Хаменеї, стверджується, що лідер нібито "анонімно" їздив вулицями Тегерана на таксі.
За текстом заяви, він робив це, щоб послухати скарги громадян на економіку та інакомислення, що нібито краще за будь-які опитування.
Також у посланні Хаменеї відкинув звинувачення у причетності Ірану до атак у Туреччині та Омані. Він назвав ці події "операціями під фальшивим прапором", організованими Ізраїлем та США.
Сумніви у контролі над країною
Аналітики зазначають, що відсутність актуальних відео чи аудіозаписів нового лідера протягом двох тижнів після призначення створює інформаційну порожнечу.
Навіть після вбивства міністра розвідки та заяв Ізраїлю про незрозумілість того, хто реально керує Іраном, Хаменеї не з’явився на публіці.
Це підживлює припущення про можливі проблеми з його фізичним станом або рівнем свідомості.
Замахи та стан здоров'я Хаменеї
Нагадаємо, навколо постаті нового лідера Ірану останнім часом з'являлося чимало суперечливої інформації. Зокрема, ЗМІ повідомляли, що Моджтаба Хаменеї дивом вижив під час атаки на свій бункер. Він встиг покинути об'єкт за лічені секунди до удару, проте під час цієї ракетної атаки загинули його дружина, син та батьки.
Раніше в Тегерані офіційно підтвердили, що новий верховний лідер отримав поранення під час авіаударів, внаслідок яких загинув його батько - аятола Алі Хаменеї.
Водночас відсутність відеозвернень лідера породила чутки, що його стан може бути значно серйознішим, ніж заявлялося раніше. Те, що звернення публікуються лише у текстовому форматі, експерти пов'язують з імовірною неможливістю лідера з'явитися в кадрі через наслідки поранень.