Модний тренд осені 2025: як стилізувати тренч, щоб виглядати не банально
Класичний тренч знову в центрі уваги - але в новому сезоні дизайнери пропонують зробити підхід до його стилізації більш сучасним. Осінь 2025 диктує нові правила: експерименти з кольором, акцент на об'ємні силуети та незвичайні поєднання.
Що таке тренч
Тренч - це класичне довге пальто (як правило, до колін або нижче), яке спочатку створювали як військовий верхній одяг, а згодом воно стало невіддільною частиною базового гардероба.
- Повна назва: тренчкот (від англ. trench coat - "окопне пальто").
- Походження: спочатку розроблений для британських офіцерів під час Першої світової війни.
- Класичні риси: двобортний фасон, пояс на талії, погони, манжети на рукавах, широкий відкладний комір, часто - водовідштовхувальна тканина, шкіра або штучна шкіра.
Чим відрізняється тренч від плаща
Тренч - більш структурований, з характерними деталями (погони, клапани, пояс).
Плащ - може бути будь-яким легким верхнім одягом, часто більш простого крою.
Тренч - мастхев на перехідний сезон (фото: instagram.com/anoukyve)
Які моделі тренча на піку популярності восени 2025
Тренч із контрастним коміром
Класика отримала яскравий акцент - контрастний комір, який надає образу свіжості та індивідуальності.
Наприклад, бежевий тренч із чорним або темно-зеленим коміром створює цікавий візуальний ефект і допомагає виділитися з натовпу. Це ідеальний вибір для тих, хто хоче залишити класику, але зробити образ сучасним.
Тренч із контрастним коміром (фото: Getty Images)
Тренч оригінального крою
Дизайнери активно експериментують із силуетами. У моді - асиметричні деталі, незвичні драпірування, укорочені рукави або подовжені плечі.
Такі тренчі виглядають так, ніби створені для справжніх модниць, які цінують унікальність і креативність. Це сміливий вибір, який точно привертає увагу.
Тренч незвичайного крою (фото: instagram.com/anoukyve)
Укорочений тренч
Короткі тренчі вже були на піку популярності навесні 2025 року і восени також у трендах. Укорочений фасон, який закінчується на рівні талії або трохи нижче, ідеально підходить для створення більш молодіжних, свіжих і легких образів.
Укорочений тренч (фото: instagram.com/anoukyve)
Він чудово поєднується з джинсами, сукнями та спідницями, додаючи повсякденній моді нотки елегантності.
Короткий тренч у моді (фото: instagram.com/anoukyve)
Порада: щоб бути в тренді, обирайте тренч з модними деталями - від широкого пояса до незвичних застібок. Не бійтеся грати з фактурами та поєднувати тренч із різними стилями одягу.
З чим носити тренч у 2025 році
Зі светром поверх тренча
Светр не під, а поверх тренча - це один з найгарячіших мікротрендів 2025 року. Просто накиньте об'ємний в'язаний светр контрастного кольору на плечі або зав'яжіть його рукави спереду, як шарф. Такий стильний трюк додає образу родзинки й одразу виділяє із сірого натовпу.
З чим носити тренч (фото: instagram.com/anoukyve)
З шийними хустками або шарфами
Маленька шийна хустка - це елегантна деталь, яка повернулася з 90-х і знову в моді. Зав'язана навколо шиї або навіть поверх коміра тренча, вона додає французького шарму і підкреслює індивідуальність.
Обирайте хустки з шовку або сатину в пастельних відтінках або з геометричними принтами.
Тренч і шийна хустка (фото: instagram.com/elodieromy)
У більш прохолодні дні хустку можна замінити шарфом або палантином.
Як стилізувати тренч (фото: instagram.com/elodieromy)
Із сукнею в білизняному стилі
Сукня-комбінація і тренч - одне з найжіночніших поєднань. Контраст між ніжною тканиною (шовк, сатин, мереживо) і стриманістю тренча створює баланс між романтичністю і структурністю. Додайте чоботи, туфлі-човники або балетки - і у вас вийде ідеальний образ на вечір або побачення.
Варіант на вечірку з тренчем (фото: instagram.com/annelauremais)
З балетками
Балетки повернулися в моду, і це не просто зручно, але ще й дуже стильно. Балетки в поєднанні з тренчем виглядають витончено й актуально. Обирайте моделі з гострим носком, лаконічним дизайном або з декором - і носіть із джинсами, спідницями чи сукнями.
Балетки та тренч (фото: instagram.com/annelauremais)
З лоферами та шкарпетками
Лофери - ще один мастхев осіннього сезону. Масивні або класичні, зі шкарпетками або без - вони чудово пасують до тренча, особливо якщо обрати широкі штани або джинси-кльош. Такий лук виглядає і стильно, і комфортно для офісу або міських прогулянок.
Лофери зі шкарпетками та тренч (фото: instagram.com/annelauremais)
З яскравим взуттям
Якщо ваш тренч у класичних тонах - бежевому, хакі або сірому - яскраве або незвичне взуття стане тим самим акцентом, який зробить образ незабутнім. У моді червоні балетки, сині лофери, рожеві чоботи, металізовані мюлі або навіть кольорові кросівки.
Із чим носити тренч (фото: instagram.com/anoukyve)
Цей прийом працює особливо добре в мінімалістичних образах: тренч + базовий одяг + кольорове взуття = стиль без зайвих зусиль. Виглядає сміливо, модно й актуально.
Як носити тренч (фото: instagram.com/elodieromy)
