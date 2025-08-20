Модний тренд осені 2025: як стилізувати тренч, щоб виглядати не банально

Класичний тренч знову в центрі уваги - але в новому сезоні дизайнери пропонують зробити підхід до його стилізації більш сучасним. Осінь 2025 диктує нові правила: експерименти з кольором, акцент на об'ємні силуети та незвичайні поєднання.

Про те, які тренчі будуть у моді восени та з чим їх носити - читайте в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Що таке тренч

Тренч - це класичне довге пальто (як правило, до колін або нижче), яке спочатку створювали як військовий верхній одяг, а згодом воно стало невіддільною частиною базового гардероба.

Повна назва : тренчкот (від англ. trench coat - "окопне пальто").

: тренчкот (від англ. trench coat - "окопне пальто"). Походження : спочатку розроблений для британських офіцерів під час Першої світової війни.

: спочатку розроблений для британських офіцерів під час Першої світової війни. Класичні риси: двобортний фасон, пояс на талії, погони, манжети на рукавах, широкий відкладний комір, часто - водовідштовхувальна тканина, шкіра або штучна шкіра.

Чим відрізняється тренч від плаща

Тренч - більш структурований, з характерними деталями (погони, клапани, пояс).

Плащ - може бути будь-яким легким верхнім одягом, часто більш простого крою.

Тренч - мастхев на перехідний сезон (фото: instagram.com/anoukyve)

Які моделі тренча на піку популярності восени 2025

Тренч із контрастним коміром

Класика отримала яскравий акцент - контрастний комір, який надає образу свіжості та індивідуальності.

Наприклад, бежевий тренч із чорним або темно-зеленим коміром створює цікавий візуальний ефект і допомагає виділитися з натовпу. Це ідеальний вибір для тих, хто хоче залишити класику, але зробити образ сучасним.

Тренч із контрастним коміром (фото: Getty Images)

Тренч оригінального крою

Дизайнери активно експериментують із силуетами. У моді - асиметричні деталі, незвичні драпірування, укорочені рукави або подовжені плечі.

Такі тренчі виглядають так, ніби створені для справжніх модниць, які цінують унікальність і креативність. Це сміливий вибір, який точно привертає увагу.

Тренч незвичайного крою (фото: instagram.com/anoukyve)

Укорочений тренч

Короткі тренчі вже були на піку популярності навесні 2025 року і восени також у трендах. Укорочений фасон, який закінчується на рівні талії або трохи нижче, ідеально підходить для створення більш молодіжних, свіжих і легких образів.

Укорочений тренч (фото: instagram.com/anoukyve)

Він чудово поєднується з джинсами, сукнями та спідницями, додаючи повсякденній моді нотки елегантності.

Короткий тренч у моді (фото: instagram.com/anoukyve)

Порада: щоб бути в тренді, обирайте тренч з модними деталями - від широкого пояса до незвичних застібок. Не бійтеся грати з фактурами та поєднувати тренч із різними стилями одягу.

З чим носити тренч у 2025 році

Зі светром поверх тренча

Светр не під, а поверх тренча - це один з найгарячіших мікротрендів 2025 року. Просто накиньте об'ємний в'язаний светр контрастного кольору на плечі або зав'яжіть його рукави спереду, як шарф. Такий стильний трюк додає образу родзинки й одразу виділяє із сірого натовпу.

З чим носити тренч (фото: instagram.com/anoukyve)

З шийними хустками або шарфами

Маленька шийна хустка - це елегантна деталь, яка повернулася з 90-х і знову в моді. Зав'язана навколо шиї або навіть поверх коміра тренча, вона додає французького шарму і підкреслює індивідуальність.

Обирайте хустки з шовку або сатину в пастельних відтінках або з геометричними принтами.

Тренч і шийна хустка (фото: instagram.com/elodieromy)

У більш прохолодні дні хустку можна замінити шарфом або палантином.

Як стилізувати тренч (фото: instagram.com/elodieromy)

Із сукнею в білизняному стилі

Сукня-комбінація і тренч - одне з найжіночніших поєднань. Контраст між ніжною тканиною (шовк, сатин, мереживо) і стриманістю тренча створює баланс між романтичністю і структурністю. Додайте чоботи, туфлі-човники або балетки - і у вас вийде ідеальний образ на вечір або побачення.

Варіант на вечірку з тренчем (фото: instagram.com/annelauremais)

З балетками

Балетки повернулися в моду, і це не просто зручно, але ще й дуже стильно. Балетки в поєднанні з тренчем виглядають витончено й актуально. Обирайте моделі з гострим носком, лаконічним дизайном або з декором - і носіть із джинсами, спідницями чи сукнями.

Балетки та тренч (фото: instagram.com/annelauremais)

З лоферами та шкарпетками

Лофери - ще один мастхев осіннього сезону. Масивні або класичні, зі шкарпетками або без - вони чудово пасують до тренча, особливо якщо обрати широкі штани або джинси-кльош. Такий лук виглядає і стильно, і комфортно для офісу або міських прогулянок.

Лофери зі шкарпетками та тренч (фото: instagram.com/annelauremais)

З яскравим взуттям

Якщо ваш тренч у класичних тонах - бежевому, хакі або сірому - яскраве або незвичне взуття стане тим самим акцентом, який зробить образ незабутнім. У моді червоні балетки, сині лофери, рожеві чоботи, металізовані мюлі або навіть кольорові кросівки.

Із чим носити тренч (фото: instagram.com/anoukyve)

Цей прийом працює особливо добре в мінімалістичних образах: тренч + базовий одяг + кольорове взуття = стиль без зайвих зусиль. Виглядає сміливо, модно й актуально.

Як носити тренч (фото: instagram.com/elodieromy)