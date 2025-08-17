ua en ru
Політика
Як виглядає наймодніша спідниця цього літа: приклади від фешн-блогерів

Неділя 17 серпня 2025 18:05
Як виглядає наймодніша спідниця цього літа: приклади від фешн-блогерів Наймодніша спідниця на літо 2025 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Влітку 2025 року в моді коричнева спідниця довжини міді. Вона стрімко захопила стрічки Instagram і Pinterest і стала універсальною базою в гардеробі багатьох модниць.

Детальніше про цей тренд розповідає РБК-Україна.

Чому коричнева спідниця в моді

Коричневий - нейтральний колір, який витісняє класичний чорний. А довжина міді вже давно не здає позицій - вона жіночна, зручна і дає змогу створювати як casual, так і більш вишукані образи.

Як виглядає наймодніша спідниця цього літа: приклади від фешн-блогерівТрендова спідниця на літо 2025 (фото: instagram.com/susiegarvie)

Що вибрати: тканина і крій

Найактуальніші моделі цього літа - прямі або А-силуети, з м'яких, добре драпірованих тканин: віскози, шовку, бавовни або льону. Також у тренді спідниці з розрізами, що надають легкості та динаміки образу.

Фешн-блогери найчастіше обирають відтінки "шоколад", "карамель" або "горіх" - вони легко поєднуються з базовими кольорами та пасують майже до будь-якого кольоротипу.

Як виглядає наймодніша спідниця цього літа: приклади від фешн-блогерівЯк носити трендову спідницю (фото: instagram.com/poppyalmond)

Як носять фешн-інфлюенсери: топ-3 образи

Кежуал: біла майка, коричнева спідниця міді з високою талією, шкіряні сандалі або мюлі, солом'яний шопер. Ідеально для міста або відпустки.

В офіс або на зустріч: бавовняна сорочка oversize, заправлена в спідницю, балетки або лофери. Додайте золоті прикраси - і образ уже має елегантний вигляд.

На вечір: шовкова спідниця кольору темного шоколаду + топ-бандо + босоніжки на тонких ремінцях. Модна сумка-клатч і лаконічний макіяж - усе, що потрібно.

Як виглядає наймодніша спідниця цього літа: приклади від фешн-блогерівМодна спідниця на літо 2025 (фото: instagram.com/susiegarvie)

Чому це must-have літа 2025

  • Універсальність: підходить і для офісного, і для пляжного, і для вечірнього гардероба.
  • Стійкий тренд: відтінки коричневого - у топі вже декілька сезонів поспіль.
  • Ідеально сідає на будь-яку фігуру: довжина міді та висока посадка візуально витягують силует.
  • Легко стилізувати: комбінується з базовими топами, сорочками, жакетами, футболками.

Як виглядає наймодніша спідниця цього літа: приклади від фешн-блогерівКоричнева спідниця міді - тренд сезону (фото: instagram.com/abimarvel)

Вас також може зацікавити

Для написання матеріалу були використані такі джерела: видання про моду і стиль Who What Wear, сторінки в Instagram модних блогерів: Poppy Almond, susie lola, Abisola Omole.

