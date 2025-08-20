ua en ru
Модный тренд осени 2025: как стилизовать тренч, чтобы выглядеть не банально

Среда 20 августа 2025 07:15
Модный тренд осени 2025: как стилизовать тренч, чтобы выглядеть не банально
Автор: Катерина Собкова

Классический тренч снова в центре внимания - но в новом сезоне дизайнеры предлагают сделать подход к его стилизации более современным. Осень 2025 диктует новые правила: эксперименты с цветом, акцент на объемные силуэты и необычные сочетания.

О том, какие тренчи будут в моде осенью и с чем их носить - читайте в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Что такое тренч

Тренч - это классическое длинное пальто (как правило, до колен или ниже), которое первоначально создавалось как военная верхняя одежда, а впоследствии стало неотъемлемой частью базового гардероба.

  • Полное название: тренчкот (от англ. trench coat - "окопное пальто").
  • Происхождение: первоначально разработанный для британских офицеров во время Первой мировой войны.
  • Классические черты: двубортный фасон, пояс на талии, погоны, манжеты на рукавах, широкий отложной воротник, часто - водоотталкивающая ткань, кожа или искусственная кожа.

Чем отличается тренч от плаща

Тренч - более структурированный, с характерными деталями (погоны, клапаны, пояс).

Плащ - может быть любой легкой верхней одеждой, часто более простого кроя.

Модный тренд осени 2025: как стилизовать тренч, чтобы выглядеть не банальноТренч - мастхев на переходной сезон (фото: instagram.com/anoukyve)

Какие модели тренча на пике популярности осенью 2025

Тренч с контрастным воротником

Классика получила яркий акцент - контрастный воротник, который придает образу свежести и индивидуальности.

К примеру, бежевый тренч с черным или темно-зеленым воротником создает интересный визуальный эффект и помогает выделиться из толпы. Это идеальный выбор для тех, кто хочет оставить классику, но сделать образ современным.

Модный тренд осени 2025: как стилизовать тренч, чтобы выглядеть не банальноТренч с контрастным воротником (фото: Getty Images)

Тренч оригинального кроя

Дизайнеры активно экспериментируют с силуэтами. В моде - асимметричные детали, необычные драпировки, укороченные рукава или удлиненные плечи.

Такие тренчи выглядят так, будто созданы для настоящих модниц, которые ценят уникальность и креативность. Это смелый выбор, точно привлекающий внимание.

Модный тренд осени 2025: как стилизовать тренч, чтобы выглядеть не банальноТренч необычного кроя (фото: instagram.com/anoukyve)

Укороченный тренч

Короткие тренчи уже были на пике популярности весной 2025 и осенью также в трендах. Укороченный фасон, который заканчивается на уровне талии или чуть ниже, идеально подходит для создания более молодежных, свежих и легких образов.

Модный тренд осени 2025: как стилизовать тренч, чтобы выглядеть не банальноУкороченный тренч (фото: instagram.com/anoukyve)

Он прекрасно сочетается с джинсами, платьями и юбками, добавляя повседневную моду нотки элегантности.

Модный тренд осени 2025: как стилизовать тренч, чтобы выглядеть не банальноКороткий тренч в моде (фото: instagram.com/anoukyve)

Совет: чтобы быть в тренде, выбирайте тренч с модными деталями - от широкого пояса до необычных застежек. Не бойтесь играть с фактурами и сочетать тренч с разными стилями одежды.

С чем носить тренч в 2025 году

Со свитером поверх тренча

Свитер не под, а поверх тренча - это один из самых горячих микротрендов 2025 года. Просто накиньте объемный вязаный свитер контрастного цвета на плечи или завяжите его рукава спереди, как шарф. Такой стильный трюк придает образу изюминку и сразу выделяет из серой толпы.

Модный тренд осени 2025: как стилизовать тренч, чтобы выглядеть не банальноС чем носить тренч (фото: instagram.com/anoukyve)

С шейными платками или шарфами

Маленький шейный платок - это элегантная деталь, которая вернулась из 90-х и снова в моде. Завязанный вокруг шеи или даже поверх воротника тренча, он придает французского шарма и подчеркивает индивидуальность.

Выбирайте платки из шелка или сатина в пастельных оттенках или с геометрическими принтами.

Модный тренд осени 2025: как стилизовать тренч, чтобы выглядеть не банальноТренч и шейный платок (фото: instagram.com/elodieromy)

В более прохладные дни платок можно заменить шарфом или палантином.

Модный тренд осени 2025: как стилизовать тренч, чтобы выглядеть не банальноКак стилизовать тренч (фото: instagram.com/elodieromy)

С платьем в бельевом стиле

Платье-комбинация и тренч - одно из самых женственных сочетаний. Контраст между нежной тканью (шелк, сатин, кружево) и сдержанностью тренча создает баланс между романтичностью и структурностью. Добавьте сапоги, туфли-лодчки или балетки - и у вас получится идеальный образ на вечер или свидание.

Модный тренд осени 2025: как стилизовать тренч, чтобы выглядеть не банальноВариант на вечеринку с тренчем (фото: instagram.com/annelauremais)

С балетками

Балетки вернулись в моду, и это не просто удобно, но еще и очень стильно. Балетки в сочетании с тренчем выглядят изящно и актуально. Выбирайте модели с острым носком, лаконичным дизайном или с декором - и носите с джинсами, юбками или платьями.

Модный тренд осени 2025: как стилизовать тренч, чтобы выглядеть не банальноБалетки и тренч (фото: instagram.com/annelauremais)

С лоферами и носками

Лоферы - еще один мастхев осеннего сезона. Массивные или классические, с носками или без - они прекрасно подходят к тренчу, особенно если выбрать широкие брюки или джинсы-клеш. Такой лук смотрится и стильно, и комфортно для офиса или городских прогулок.

Модный тренд осени 2025: как стилизовать тренч, чтобы выглядеть не банальноЛоферы с носками и тренч (фото: instagram.com/annelauremais)

С яркой обувью

Если ваш тренч в классических тонах - бежевом, хаки или сером - яркая или необычная обувь станет тем же акцентом, который сделает образ незабываемым. В моде красные балетки, синие лоферы, розовые сапоги, металлизированные мюли или даже цветные кроссовки.

Модный тренд осени 2025: как стилизовать тренч, чтобы выглядеть не банальноС чем носить тренч (фото: instagram.com/anoukyve)

Этот прием работает особенно хорошо в минималистических образах: тренч + базовая одежда + цветная обувь = стиль без лишних усилий. Выглядит смело, модно и актуально.

Модный тренд осени 2025: как стилизовать тренч, чтобы выглядеть не банальноКак носить тренч (фото: instagram.com/elodieromy)

