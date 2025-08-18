Секрет стилю француженок: що носити восени, щоб виглядати дорого

Француженки вважаються одними з найелегантніших і найстильніших модниць у всьому світі. І якщо ви ще в пошуках класичних речей для базового гардероба на осінь 2025, радимо звернути увагу на те, як вони одягаються.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна.

Француженки давно довели: щоб мати елегантний і дорогий вигляд, не потрібно перевантажувати образи брендами або складними деталями.

Осінній гардероб у стилі парижанок - це простота, стриманість і акценти. Ось чотири речі, які варто мати, якщо хочете виглядати стильно цієї осені.

Трикотаж із короткими рукавами

Лаконічний трикотажний топ або светр з коротким рукавом - база, яку француженки носять як самостійно, так і в багатошарових образах.

Вибирайте спокійні відтінки: бежевий, графітовий, кремовий або чорний. Така річ має делікатний і по-осінньому затишний вигляд.

Светри з коротким рукавом на осінь 2025 (фото: instagram.com/sylviemus_)

Спідниці в горошок

Невимушений ретро-шарм завжди в моді. Легка шовкова або віскозна спідниця міді з принтом у дрібний горошок - ідеальний варіант для прогулянки, офісу або кафе.

Парижанки поєднують її з лоферами, балетками або навіть грубими черевиками - і завжди мають доречний вигляд.

Принт у горошок у тренді восени 2025 (фото: instagram.com/leasy_inparis)

Приталений жакет

Структура і форма - те, що робить образ завершеним. Приталений піджак надає силуету виразності та підкреслює талію.

Носіть його поверх сукні-комбінації, з джинсами або тією ж спідницею в горошок. Головне - не перевантажувати образ аксесуарами.

Піджак на осінь 2025 (фото: instagram.com/slipintostyle)

Сорочка в смужку

Класична сорочка в тонку вертикальну смужку - улюблений елемент французького casual. Вона надає образу легкої строгості, але не робить його занадто офіційним.

Одягайте навипуск, на запах або навіть як легку накидку поверх базового топа.

Сорочка в смужку (фото: instagram.com/erinoffduty)

Порада: французький стиль - це не про тренди, а про витриману базу.

Вибираючи якісні тканини, правильний крій і стриману колірну палітру, ви з легкістю створите дорогий образ - без зайвих зусиль.