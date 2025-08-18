ua en ru
Тіна Кароль показала ідеальну сукню для літа: з вирізами, драпіруванням і яскравим акцентом

Понеділок 18 серпня 2025 07:15
Тіна Кароль показала ідеальну сукню для літа: з вирізами, драпіруванням і яскравим акцентом Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Тіна Кароль вкотре довела, що знається на моді та вміє вдало поєднувати тренди й витонченість в одному образі. Зірка продемонструвала нове ефектне вбрання від українського бренду VISHNI, яке вже наробило галасу в мережі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram знаменитості.

На нових знімках, зроблених у стилізованому урбаністичному просторі, артистка позує у лимонній мінісукні з асиметричним кроєм, численними вирізами та драпіруванням, яке підкреслює фігуру.

Особливої уваги заслуговує декоративний шлейф, що додає динаміки та театральності образу.

Тіна Кароль показала ідеальну сукню для літа: з вирізами, драпіруванням і яскравим акцентомТіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Кароль доповнила свій лук прозорими окулярами та босоніжками на підборах з рептилійним принтом, а також обрала гладку зачіску з легкою хвилею і недбало випущеним пасмом.

Усе виглядає стильно, зухвало й водночас дуже жіночно.

Цікаво, що ця сукня представлена на сайті бренду VISHNI зі знижкою - її можна придбати за 2800 гривень.

Тіна Кароль показала ідеальну сукню для літа: з вирізами, драпіруванням і яскравим акцентомТіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка вкотре підтвердила: навіть у мінімалістичних образах можна зробити модну заяву - головне, як ти її подаси.

Реакція фанів

У коментарях під фото фоловери засипали зірку компліментами, назвавши її "богинею стилю" та "літнім промінням у сукні".

  • Така ух, що захоплює дух
  • Окуляри дуууууже личать
  • Вам дуже личить ця сукня!
  • Наша водночас ніжна та скандальна дівчинка
  • Мальвінка у стилі лофт

Тіна Кароль показала ідеальну сукню для літа: з вирізами, драпіруванням і яскравим акцентомТіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Як повторити образ Тіни Кароль?

  • Сукня з вирізами: обирайте міні з яскравим кольором - лимонний, апельсиновий або фуксія. Головне - асиметрія, драпірування та ефектність силуету.

Тіна Кароль показала ідеальну сукню для літа: з вирізами, драпіруванням і яскравим акцентомЯк повторити образ Тіни Кароль (фото: instagram.com/odezhda.bestijaa1)

  • Шлейф або динамічний акцент: не обов’язково театральний - навіть легкий хвіст чи обʼємна деталь зроблять образ запам’ятовуваним.
  • Взуття з анімалістичним принтом: додасть зухвалості, але збережіть лаконічність - не перевантажуйте образ.
  • Окуляри: прозорі або світлі лінзи - топ-тренд літа, особливо у поєднанні зі slick-зачіскою.

Тіна Кароль показала ідеальну сукню для літа: з вирізами, драпіруванням і яскравим акцентом​​​​​​​​​​​​​​Як повторити образ Тіни Кароль (фото: instagram.com/capsula328​​​​​​​)

  • Макіяж: природне сяйво та акцент на очі або губи. Тут - свобода імпровізації.

Лайфхак: Схожі сукні можна знайти у масмаркеті або на маркетплейсах зі знижками. Головне - фокус на кольорі та деталях, як у Тіни.

