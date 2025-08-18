Тіна Кароль показала ідеальну сукню для літа: з вирізами, драпіруванням і яскравим акцентом
Українська співачка Тіна Кароль вкотре довела, що знається на моді та вміє вдало поєднувати тренди й витонченість в одному образі. Зірка продемонструвала нове ефектне вбрання від українського бренду VISHNI, яке вже наробило галасу в мережі.
На нових знімках, зроблених у стилізованому урбаністичному просторі, артистка позує у лимонній мінісукні з асиметричним кроєм, численними вирізами та драпіруванням, яке підкреслює фігуру.
Особливої уваги заслуговує декоративний шлейф, що додає динаміки та театральності образу.
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Кароль доповнила свій лук прозорими окулярами та босоніжками на підборах з рептилійним принтом, а також обрала гладку зачіску з легкою хвилею і недбало випущеним пасмом.
Усе виглядає стильно, зухвало й водночас дуже жіночно.
Цікаво, що ця сукня представлена на сайті бренду VISHNI зі знижкою - її можна придбати за 2800 гривень.
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Співачка вкотре підтвердила: навіть у мінімалістичних образах можна зробити модну заяву - головне, як ти її подаси.
Реакція фанів
У коментарях під фото фоловери засипали зірку компліментами, назвавши її "богинею стилю" та "літнім промінням у сукні".
- Така ух, що захоплює дух
- Окуляри дуууууже личать
- Вам дуже личить ця сукня!
- Наша водночас ніжна та скандальна дівчинка
- Мальвінка у стилі лофт
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Як повторити образ Тіни Кароль?
- Сукня з вирізами: обирайте міні з яскравим кольором - лимонний, апельсиновий або фуксія. Головне - асиметрія, драпірування та ефектність силуету.
Як повторити образ Тіни Кароль (фото: instagram.com/odezhda.bestijaa1)
- Шлейф або динамічний акцент: не обов’язково театральний - навіть легкий хвіст чи обʼємна деталь зроблять образ запам’ятовуваним.
- Взуття з анімалістичним принтом: додасть зухвалості, але збережіть лаконічність - не перевантажуйте образ.
- Окуляри: прозорі або світлі лінзи - топ-тренд літа, особливо у поєднанні зі slick-зачіскою.
Як повторити образ Тіни Кароль (фото: instagram.com/capsula328)
- Макіяж: природне сяйво та акцент на очі або губи. Тут - свобода імпровізації.
Лайфхак: Схожі сукні можна знайти у масмаркеті або на маркетплейсах зі знижками. Головне - фокус на кольорі та деталях, як у Тіни.
