ua en ru
Вт, 26 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Мобильную связь будут "выключать" во время тревог? В ЦПД объяснили, что происходит

12:41 26.05.2026 Вт
2 мин
Ложь или реальная угроза остаться без сети?
aimg Ирина Глухова
Мобильную связь будут "выключать" во время тревог? В ЦПД объяснили, что происходит Фото: украинцы прячутся в метро во время тревог (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Украине опровергли информацию о якобы принятии закона, который предусматривает отключение мобильной связи во время воздушных тревог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Telegram.

Как отмечается, в украинском инфопространстве распространяется фейк о якобы "законе №395/2026", который предусматривает отключение мобильной связи во время воздушных тревог.

Однако, как отметили ЦПД,"эта информация не соответствует действительности".

"Никаких законов или постановлений об ограничении мобильной связи во время воздушных тревог не принималось", - говорится в заявлении.

Также указывается, что постановление правительства и указ с номером "395/2026" касаются других вопросов и не имеют никакого отношения к регулированию телекоммуникационной сферы.

В ЦПД призвали пользоваться только проверенными источниками информации и не распространять неподтвержденные сообщения.

Мобильную связь будут &quot;выключать&quot; во время тревог? В ЦПД объяснили, что происходитФото: в Украине опровергли фейк об ограничении мобильной связи во время тревог (t.me/CenterCounteringDisinformation)

Другие фейки

Напомним, ранее российская пропаганда активизировала новую волну дезинформации о якобы "принудительной мобилизации женщин" в Украине.

Также российские и пророссийские медиа распространяли фейки о якобы "расследовании" в отношении жены президента Украины Елены Зеленской.

По данным украинской разведки, РФ готовит масштабную дезинформационную кампанию для дестабилизации в Украине и срыва ее поддержки на Западе.

Причиной таких действий Кремля является провал весеннего наступления захватчиков и критическая ситуация в российской экономике.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Воздушная тревога Фейки Мобильный трафик
Новости
После ночной атаки РФ утром бьет дронами по Украине: новые группы уже в воздухе
После ночной атаки РФ утром бьет дронами по Украине: новые группы уже в воздухе
Аналитика
Налог на посылки как ультиматум МВФ: почему Украина рискует миллиардами
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Налог на посылки как ультиматум МВФ: почему Украина рискует миллиардами