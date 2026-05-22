Росія нафантазувала "примусову мобілізацію жінок" в Україні

21:00 22.05.2026 Пт
У Центрі протидії дезінформації пояснили мету нової кампанії РФ
aimg Юлія Голованова
Росія нафантазувала "примусову мобілізацію жінок" в Україні Фото: нова пропаганда від Росії щодо мобілізації в Україні (GettyImages)
Російська пропаганда активізувала нову хвилю дезінформації про нібито "примусову мобілізацію жінок" в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Центр протидії дезінформації.

Ворожі ресурси поширюють нову порцію неправдивої інформації про нібито примусове залучення жінок до служби у ЗСУ в Харківській області.

Пропагандисти посилаються на "анонімного мешканця Харківщини" та стверджують, що жінок нібито змушують підписувати контракти із ЗСУ під загрозою кримінальних справ або втрати соціальних виплат.

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що вся ця інформація не відповідає дійсності. Та підкреслили, що в Україні жінки можуть вступати на військову службу виключно добровільно. Наразі у державі немає жодних рішень чи законопроєктів щодо обов’язкової мобілізації жінок.

За оцінками ЦПД, подібними інформаційними вкидами Росія намагається залякати мешканців прифронтових регіонів та дискредитувати українські Сили оборони й правоохоронні органи.

Нагадаємо, раніше російські та проросійські медіа поширювали фейки про нібито "розслідування" щодо дружини президента України Олени Зеленської.

Також повідомлялося, що у Росія поступово посилюють контроль над інформаційним простором та доступом до глобальних платформ.

Рубіо зробив заяву про переговори щодо України і відкинув чутки про тиск на Київ
