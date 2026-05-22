Росія нафантазувала "примусову мобілізацію жінок" в Україні

Ворожі ресурси поширюють нову порцію неправдивої інформації про нібито примусове залучення жінок до служби у ЗСУ в Харківській області.

Пропагандисти посилаються на "анонімного мешканця Харківщини" та стверджують, що жінок нібито змушують підписувати контракти із ЗСУ під загрозою кримінальних справ або втрати соціальних виплат.

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що вся ця інформація не відповідає дійсності. Та підкреслили, що в Україні жінки можуть вступати на військову службу виключно добровільно. Наразі у державі немає жодних рішень чи законопроєктів щодо обов’язкової мобілізації жінок.

За оцінками ЦПД, подібними інформаційними вкидами Росія намагається залякати мешканців прифронтових регіонів та дискредитувати українські Сили оборони й правоохоронні органи.