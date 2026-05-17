Росія вкинула в "медіа" фейк про розслідування НАБУ щодо Зеленської

Російські та проросійські медіа розгортають нову хвилю дезінформації. Вони розповсюджують фейки про нібито "розслідування" антикорупційних органів щодо дружини президента України Олени Зеленської.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне спростування Національного антикорупційного бюро України.

Позиція антикорупційних органів

У НАБУ та САП офіційно наголосили, що оприлюднена у ворожих медіа інформація є абсолютно вигаданою та не має жодного відношення до реальності.

Правоохоронці підкреслили, що не ведуть жодних проваджень стосовно першої леді.

"Ця інформація не відповідає дійсності. НАБУ та САП не здійснюють жодних процесуальних дій, про які йдеться у зазначених вкидах", - заявили у відомстві.

Фото: російський фейк про дружину Зеленського (t.me/nab_ukraine)

Мета дезінформаційної кампанії

За даними відомства, подібні інформаційні атаки є частиною спланованої та системної кампанії з боку держави-агресора, яка веде проти нашої країни гібридну війну.

Головна мета таких дій полягає у спробах дискредитувати ключові українські інституції та підірвати довіру суспільства до правоохоронної системи в умовах воєнного стану.

Також у НАБУ додали, що ворог намагається використати маніпуляції для дестабілізації внутрішньої ситуації та послаблення єдності українців.

Через це громадян та журналістів закликають ретельно перевіряти будь-які гучні повідомлення та довіряти лише офіційним джерелам.