Мобільний зв’язок дорожчає? Що кажуть оператори про ціни

Через ракетний терор Росії продовжує страждати критична інфраструктура в Україні, в тому числі вишки мобільного зв’язку. Через війну також зменшилася кількість абонентів мобільних операторів. Через це lifecell та Vodafone цього року вже підвищили вартість тарифів, а Київстар планує це зробити найближчим часом.

РБК-Україна дізналося, як змінилися тарифи мобільних операторів під час війни.

Київстар

Ринок телекому України суттєво постраждав через військові дії Росії. Одним із наслідків стало зниження абонентської бази. За оцінками Київстар, абонентська база всіх мобільних операторів зменшиться дуже суттєво. На кінець 2022 року падіння може скласти двозначну позначку і сягнути 12% рік до року, кажуть РБК-Україна в компанії.

Щоб мати можливість продовжувати відновлення інфраструктури та розвиток послуг зв`язку, компанія змушена переглянути умови деяких тарифних планів.

"Так, у грудні змінено умови архівних тарифних планів, запроваджених понад 2 роки тому. У цих тарифних планах обслуговується лише 20% абонентів, при цьому вони отримають в рахунок абонплати більше мегабайтів трафіку і хвилин дзвінків. Для переважної більшості абонентів умови тарифів не зміняться”, — відповіли у Київстарі.

Там додали, що з 24 лютого компанія надала абонентам безоплатних послуг і бонусів на суму понад 570 млн грн, продовжують надавати безкоштовні послуги абонентам у звільнених населених пунктах та спеціальні тарифні плани для літніх людей і людей з обмеженими фізичними можливостями та постійно інвестують в ремонт постраждалого від ракетних ударів обладнання.

lifecell

lifecell найближчим часом не планує підвищувати тарифи на пакети послуг, розповіли РБК-Україна у прес-службі компанії. Але там зазначили, що поки важко спрогнозувати, скільки часу зможуть надавати послуги без підвищення цін.

“Вартість обладнання та техніки для ремонту підвищується зі зростанням курсу валют, адже всі виробники та постачальники телеком-обладнання – іноземні компанії. Також здорожчала логістика та паливо для доставки, виїздів на ремонти та заправки генераторів”, — прокоментували у lifecell.

У компанії вже підвищували деякі тарифи цього року. Зокрема, влітку вартість тарифі “Смарт Лайф 2020 зросла зі 150 до 180 гривень:

Фото: Вартість одного з тарифів lifecell влітку та восени 2022 року (скриншот РБК-Україна)

В компанії додали, що заподіяну війною шкоду та збитки можна буде оцінити після звільнення всіх територій, адже обстріли зараз продовжуються. Останні два місяці суттєвою статтею витрат стала підтримка роботи базових станцій на генераторах.

Vodafone

В компанії Vodafone на запитання РБК-Україна про можливе подорожчання тарифів зазначили, що відповісти на це питання поки важко.

Водночас кілька місяців тому оператор вже підвищував вартість деяких тарифів. Наприклад, SuperNet Start подорожчав зі 125 грн до 145 грн, а Joice тепер коштує 135 грн замість 120. В середньому тарифи зросли на 15-40 гривень. Абонентам запропонували більші обсяги послуг у кожному пакеті: більше гігабайт в інтернеті та дзвінків по Україні.

В Vodafone суму збитків від руйнування мережі наразі оцінили загалом у 2 млрд грн.

"Ці витрати, нажаль, зростають далі. Витрати, пов’язані з війною, які компанія вже понесла у лютому-вересні 2022 року, оцінюються у 810 млн грн, що безумовно вплинуло на прибутковість бізнесу", — додали у Vodafone.