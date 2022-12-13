Мобильная связь дорожает? Что говорят операторы о ценах

Из-за ракетного террора России продолжает страдать критическая инфраструктура в Украине, в том числе вышки мобильной связи. Из-за войны также уменьшилось количество абонентов мобильных операторов. Поэтому lifecell и Vodafone в этом году уже повысили стоимость тарифов, а Киевстар планирует это сделать в ближайшее время.

Киевстар

Рынок телекома Украины существенно пострадал из-за военных действий России. Одним из последствий стало понижение абонентской базы. По оценкам Киевстара, абонентская база всех мобильных операторов уменьшится очень существенно. К концу 2022 года падение может составить двузначную отметку и достичь 12% год к году, говорят РБК-Украина в компании.

Чтобы иметь возможность продолжать восстановление инфраструктуры и развитие услуг связи, компания вынуждена пересмотреть условия некоторых тарифных планов.

"Так, в декабре изменены условия архивных тарифных планов, введенных более двух лет назад. В этих тарифных планах обслуживается только 20% абонентов. При этом они получат в счет абонплаты больше мегабайт трафика и минут звонков. Для большинства абонентов условия тарифов не изменятся”, — ответили в Киевстаре.

Там добавили, что с 24 февраля компания предоставила абонентам бесплатных услуг и бонусов на сумму более 570 млн грн, продолжают предоставлять бесплатные услуги абонентам в освобожденных населенных пунктах и специальные тарифные планы для пожилых людей и людей с ограниченными физическими возможностями и постоянно инвестируют в ремонт пострадавшего ракетных ударов оборудования.

lifecell

lifecell в ближайшее время не планирует повышать тарифы на пакеты услуг, рассказали в пресс-службе компании. Но там отметили, что пока сложно спрогнозировать, сколько времени смогут предоставлять услуги без повышения цен.

"Стоимость оборудования и техники для ремонта повышается с ростом курса валют, ведь все производители и поставщики телеком-оборудования – иностранные компании. Также удорожала логистика и топливо для доставки, выездов на ремонты и заправки генераторов”, — прокомментировали в lifecell.

В компании уже повышали некоторые тарифы в этом году. В частности, летом стоимость тарифа “Смарт Лайф 2020 выросла со 150 до 180 гривен:

Фото: Стоимость одного из тарифов lifecell летом и осенью 2022 года (скриншот РБК-Украина)

В компании добавили, что причиненный войной ущерб и ущерб можно будет оценить после освобождения всех территорий, ведь обстрелы сейчас продолжаются. За последние два месяца существенной статьей расходов стала поддержка работы базовых станций на генераторах.

Vodafone

В компании Vodafone на вопрос РБК-Украина о возможном подорожании тарифов отметили, что ответить на этот вопрос пока сложно.

В то же время, несколько месяцев назад оператор уже повышал стоимость некоторых тарифов. К примеру, SuperNet Start подорожал со 125 грн до 145 грн, а Joice теперь стоит 135 грн вместо 120. В среднем тарифы выросли на 15-40 гривен. Абонентам предложили большие объемы услуг в каждом пакете: больше гигабайт в интернете и звонков по Украине.

В Vodafone сумму ущерба от разрушения сети оценили в общей сложности в 2 млрд грн.

"Эти расходы, к сожалению, растут дальше. Расходы, связанные с войной, которые компания уже понесла в феврале-сентябре 2022 года, оцениваются в 810 млн грн, что, безусловно, повлияло на прибыльность бизнеса", — добавили в Vodafone.