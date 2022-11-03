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Українців просять менше користуватися мобільним інтернетом: названо причину

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Україна, Київ, Четвер 03 листопада 2022 07:45
Українців просять менше користуватися мобільним інтернетом: названо причину Фото: Користування мобільним інтернетом (freepik.com)
Автор: Катерина Гончарова

Відключення світла може призводити до тимчасової зупинки передачі сигналу. Через це може зникати мобільний зв'язок та інтернет. Українців просять знизити користування мобільним інтернетом, щоб мережі отримували менше навантаження у важкі моменти.

Про це представники мобільних операторів розповіли у коментарі РБК-Україна.

У випадку якщо зник зв’язок вашого оператора, у Lifecell та Kyivstar радять спробувати скористатись національним роумінгом. Адже, можливо, в тому чи іншому населеному пункті у когось з операторів ситуація буде краща. Для цього треба зайти в налаштування й перевірити доступні мережі.

"Також радимо по можливості зменшити споживання мобільного інтернету під час відсутності електроенергії, щоб зменшити навантаження на обладнання, а відповідно, й енергоспоживання. Тоді обладнання зможе працювати довше, а люди зможуть в критичних ситуаціях скористатись зв’язком", - додають Lifecell.

Українців просять менше користуватися мобільним інтернетом: названо причинуФото: Українців просять знизити споживання мобільного інтернету, щоб зменшити навантаження на обладнання (Getty Images)

У Kyivstar також радять абонентам використовувати для зв`язку послуги SMS та месенджерів, які "забирають" менше ресурсів мережі, ніж мобільний інтернет.

Треба відповідально споживати мобільний трафік під час відключень електроенергії, закликають у Vodafone. Також варто уникати споживання "важкого" контенту (відеосервіси), відключити автоматичне завантаження фото та відео у месенджерах: "Якщо всі виконають ці прості дії, операторам буде легше забезпечити надійний доступ до мобільного інтернету", — кажуть у компанії.

"Закликаємо клієнтів за можливості більш економно користуватись мобільним інтернетом, вимикати автозавантаження медіа в месенджерах, встановлювати низьку якість перегляду відео та інше. Зі свого боку ми вживаємо всіх заходів і використовуємо всі доступні технічні ресурси, аби забезпечити стабільну роботу інфраструктури", — підкреслює керівниця прес-служби Vodafone Вікторія Рубан.

Нагадаємо, в Києві поза графіком почали відключати електрику: що відомо.

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