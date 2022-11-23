Батареї та генератори. Скільки може працювати мобільний зв'язок без світла

Якщо зникає світло, на базових станціях мобільних операторів автоматично підключають альтернативне живлення – батареї та генератори. Їх роботи вистачає найчастіше на 4-5 годин.

Про це йде мова у матеріалі РБК-Україна " На випадок блекауту. Чи буде працювати мобільний зв’язок, якщо світло вимкнуть надовго ".

Резервне живлення на станціях мобільного у разі перебоїв зі світлом вмикаються автоматично. Такої енергії, щоб тримати зв'язок, буде достатньо на 4-5 годин роботи. Про це РБК-Україна розповіла керівниця прес-служби компанії Vodafone Вікторія Рубан.

“Після 4-5 годин їх треба заряджати, як павербанки. На повну підзарядку треба до 20 годин. Тому Vodafone використовує будь-які альтернативні джерела живлення від дизель-генераторів до сонячних панелей, але таке обладнання є не скрізь, а лише на критично важливих вузлових об‘єктах”, — пояснила вона.

Там, де це можливо, оператори часто об'єднуються з іншими бізнесами — ТРЦ, підприємствами. Вони підключаються до їхніх стаціонарних дизель-генераторів.

“Ми стежимо за ситуацією і готуємось до різних сценаріїв. Усе обладнання, окрім оптоволокна, потребує електроживлення, і його відсутність — критична для роботи мережі. Тому ми вживаємо різних заходів, щоб забезпечити зв'язок попри тривалі відключення електроенергії", — додала Вікторія Рубан.

При цьому мобільні оператори в Україні закуповують додаткове обладнання, дизель-генератори, нові акумуляторні батареї, щоб абонентам можна було залишатися на зв'язку довше.

У компанії Київстар розповіли, що проводять модернізацію елементів автономного живлення базових станцій, замінюючи їх на більш сучасні літієві акумулятори. Завдяки цьому обладнання зможе працювати без підзарядки довше, до 6-7 годин.

У lifecell кілька тижнів тому почали тестувати живлення від сонячних батарей, щоб зробити обладнання більш автономним на випадок блекаутів. За результатами тесту там розглянуть і цей варіант як можливу заміну стаціонарному живленню під час відключень енергопостачання.