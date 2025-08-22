"Мобілізував" майже два десятка бійців: начальника ТЦК судитимуть на Івано-Франківщині

Справи з працівниками ТЦК

Нагадаємо, раніше у Києві посадовця територіального центру комплектування затримали за вимагання хабаря за зняття з військового розшуку. Йому повідомили про підозру.

Окрім того, у Одесі викрили працівника ТЦК, який масово продавав відстрочки військовозобов'язаним по 12-16 тисяч доларів, його затримали.

Також раніше правоохоронці затримали військового з районного ТЦК, який за гроші обіцяв "домовитися", щоб людину не мобілізували. Це сталося також в Одеській області.

Крім того, в Одеській області співробітник ТЦК продавав повістки по 1000 доларів за штуку, поки його не зловили "на гарячому".