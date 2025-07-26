На хабарі погорів начальник збірного пункту Київського ТЦК: які "вирішував питання"

Посадовця територіального центру комплектування затримали за вимагання хабаря за зняття з військового розшуку. Йому повідомили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі справи

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрито начальника збірного пункту Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), який вимагав неправомірну вигоду.

За даними слідства, посадовець отримав від громадянина 3 500 доларів США за "вирішення питання" щодо зняття його з розшуку у Солом’янському ТЦК та СП.

Фото: Посадовець Київського ТЦК попався на хабарі (t.me/pgo_gov_ua)

Чоловіка затримали під час одержання грошей в порядку статті 208 КПК України.

Йому повідомили про підозру за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України - зловживання впливом, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

За клопотанням прокуратури суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

У межах кримінального провадження триває перевірка інших можливих випадків зловживання впливом посадовця та його колег.

Досудове розслідування проводить Головне слідче управління СБУ за оперативного супроводу ГУ СБУ в Києві та області.