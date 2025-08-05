Працівник ТЦК у Одесі масово продавав відстрочки, його затримали

У Одесі працівник ТЦК масово продавав відстрочки військовозобов'язаним по 12-16 тисяч доларів, його затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

"Працівники ДБР в Одесі повідомили про підозру інспектору Приморського районного ТЦК та СП, який брав участь у схемі організації незаконної відстрочки від військової служби", - йдеться у повідомленні ДБР.

Як працювала схема

Працівник ТЦК та його спільники разом шукали охочих уникнути військової служби та пропонували їм за 12-16 тисяч доларів знятися з військового обліку. Схемою встигли скористатися 10 осіб.

Слідство встановило, що у схему було залучено кілька осіб, більшість з яких затримали раніше. Також було викрито організатора оборудки – непрацюючого мешканця Одеси, який мав зв’язки та знайомства з усіма учасниками схеми, керував процесами та навіть підробляв деякі документи.

Що загрожує працівнику ТЦК

Працівнику Приморського РТЦК повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення іншою особою, уповноваженої на виконання функцій держави, за попередньою змовою групою осіб. Йому загрожує покарання до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.