"Мобилизовал" почти два десятка бойцов: начальника ТЦК будут судить на Ивано-Франковщине

Дела с работниками ТЦК

Напомним, ранее в Киеве чиновника территориального центра комплектования задержали за вымогательство взятки за снятие с военного розыска. Ему сообщили о подозрении.

Кроме того, в Одессе разоблачили работника ТЦК, который массово продавал отсрочки военнообязанным по 12-16 тысяч долларов, его задержали.

Также ранее правоохранители задержали военного из районного ТЦК, который за деньги обещал "договориться", чтобы человека не мобилизовали. Это произошло также в Одесской области.

Кроме того, в Одесской области сотрудник ТЦК продавал повестки по 1000 долларов за штуку, пока его не поймали "на горячем".