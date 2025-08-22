RU

"Мобилизовал" почти два десятка бойцов: начальника ТЦК будут судить на Ивано-Франковщине

Фото: руководитель ТЦК фиктивно мобилизовал почти два десятка бойцов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Ивано-Франковской области начальник ТЦК вносил ложные сведения в базу данных призывников с целью фиктивного повышения показателей мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"ГБР завершило досудебное расследование в отношении начальника территориального центра комплектования в Ивано-Франковской области. Чиновник сознательно вносил ложные сведения в автоматизированную систему учета для фиктивного повышения показателей мобилизации", - говорится в сообщении.

Подробности дела

Следствие установило, что фигурант с помощью собственного криптографического ключа несанкционированно менял данные в карточках военнообязанных. В частности, он оформлял их якобы привлечение в ВСУ, снимал с учета и даже выдавал фейковые направления в три разные воинские части.

В общем чиновник таким образом "мобилизовал" 17 человек. Таким образом он хотел искусственно улучшить отчетность мобилизации. ГБР сообщило обвиняемому о подозрении, чиновнику грозит наказание до 6 лет лишения свободы.

 

Дела с работниками ТЦК

Напомним, ранее в Киеве чиновника территориального центра комплектования задержали за вымогательство взятки за снятие с военного розыска. Ему сообщили о подозрении.

Кроме того, в Одессе разоблачили работника ТЦК, который массово продавал отсрочки военнообязанным по 12-16 тысяч долларов, его задержали.

Также ранее правоохранители задержали военного из районного ТЦК, который за деньги обещал "договориться", чтобы человека не мобилизовали. Это произошло также в Одесской области.

Кроме того, в Одесской области сотрудник ТЦК продавал повестки по 1000 долларов за штуку, пока его не поймали "на горячем".

