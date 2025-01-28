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В Одеській області співробітник ТЦК продавав повістки по 1000 доларів за штуку

Вівторок 28 січня 2025 11:33
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В Одеській області співробітник ТЦК продавав повістки по 1000 доларів за штуку Фото: в Одеській області співробітник ТЦК продавав повістки (od.npu.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

В Одеській області працівник ТЦК вигадав нову схему заробітку на повістках. Він продавав їх по 1000 доларів за штуку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області.

За даними поліції, працівник ТЦК вимагав гроші від чоловіка призовного віку за оформлення повістки з терміном дії шість днів. Це давало можливість власнику протягом цього періоду вільно пересуватися територією України. За документ військовий хотів 1000 доларів, а згодом підвищив ціну ще на 2000 гривень.

Після закінчення терміну дії за аналогічну плату зловмисник обіцяв видавати аналогічні повістки.

Фото: в Одеській області співробітник ТЦК продавав повістки (od.npu.gov.ua)

Чоловіка було затримано в той момент, як він отримав всю суму хабаря і передав повістку клієнту. Було вилучено частину грошей, отриманих військовослужбовцем, його мобільний телефон, повістку, виписану для клієнта, та інші речі, що становлять інтерес для слідства.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 у вимаганні та одержанні службовою особою неправомірної вигоди.

За цей злочин йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Одесі представники ТЦК та поліції силою затримали чоловіка, через що у мережі спалахнув скандал. Військкомат відреагував.

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