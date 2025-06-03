ua en ru
Вт, 03 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Обіцяв "бронь" за хабар: в Одеській області затримали інспектора ТЦК

Одеса, Вівторок 03 червня 2025 16:43
UA EN RU
Обіцяв "бронь" за хабар: в Одеській області затримали інспектора ТЦК Фото: на Одещині викрили інспектора РТЦК та СП у хабарництві (od.npu.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

В Одеській області правоохоронці затримали військового з районного ТЦК, який за гроші обіцяв "домовитися", щоб людину не мобілізували. Тепер йому загрожує до 10 років тюрми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ГУНП в Одеській області.

Деталі справи

За даними слідства, військовий з РТЦК вимагав 2500 доларів у працівника одного з підприємств. За ці гроші обіцяв оформити постановку на облік та зробити бронювання - тобто офіційне звільнення від служби через роботу на важливому підприємстві.

Співробітники поліції та СБУ задокументували факт передачі хабаря і затримали фігуранта просто під час отримання грошей. Купюри вилучили як докази.

Що йому загрожує

Військовому вже повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу - це хабар, пов’язаний із використанням службового становища. Йому загрожує до 10 років тюрми, конфіскація майна та заборона обіймати державні посади.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід - тримання під вартою, але він може вийти під заставу в розмірі понад 448 тисяч гривень.

Фото: на Одещині викрили інспектора РТЦК та СП у хабарництві(od.npu.gov.ua)

Нещодавно у Дніпрі військовослужбовця ТЦК затримали за підозрою в отриманні хабаря від військовозобов’язаного.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Одеській області співробітник ТЦК продавав повістки по 1000 доларів за штуку, поки його не зловили "на гарячому".

А от у Харкові працівник ТЦК застосував фізичну силу до громадянина під час перевірки документів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса ТЦК Корупція
NEWS
СБУ втретє вразила Кримський міст: Малюк розкрив деталі нової операції
СБУ втретє вразила Кримський міст: Малюк розкрив деталі нової операції
DAILY
Літній наступ РФ. Що готує Кремль на фронті і як Україна відповість на удар
Юлія Акимова, Уляна Безпалько Літній наступ РФ. Що готує Кремль на фронті і як Україна відповість на удар