Мобілізація, повістки й штрафи: у ТЦК попередили, що потрібно знати кожному

Коли оголосили загальну мобілізацію та до якого числа продовжили

Українцям нагадали, що загальну мобілізацію на всій території нашої держави було оголошено на тлі повномасштабного вторгнення РФ з 24 лютого 2022 року:

у зв'язку з військовою агресією РФ проти України;

з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової та мобілізаційної готовності Збройних сил України та інших військових формувань;

на підставі пропозиції Ради національної безпеки та оборони України;

відповідно до частини другої статті 102, пунктів 1, 17, 20 частини першої статті 106 Конституції України;

указом президента України №69/202.

При цьому строк проведення загальної мобілізації в Україні періодично продовжується.

Так, у квітні 2025 року Верховна Рада вкотре підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на ще щонайменше 90 днів - до 6 серпня 2025 року.

Отже, мобілізаційні заходи не припиняються нині на всій території України.

Хто в Україні підлягає мобілізації під час війни

В цілому мобілізації в Україні підлягають чоловіки:

віком від 25 до 60 років;

які визнані придатними до військової служби;

які не мають права на відстрочку;

які не мають права на бронювання.

Чи можуть мобілізувати чоловіків 18-25 років

В обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки розповіли, що чоловіків віком від 18 до 25 років можуть мобілізувати, якщо вони:

є офіцерами запасу;

пройшли строкову службу.

"В інших випадках чоловіків від 18 до 25 не мобілізують, але вони добровільно можуть підписати контракт", - уточнили в ТЦК.

При цьому добровольці, які приєднались до українського війська у віці 18-24 років, можуть отримати за певних обставин одноразову грошову винагороду - мільйон гривень.

Йдеться про службу як у межах проекту "Контракт 18-24", так і до його старту.

Що є обов'язковим для всіх військовозобов'язаних

У період дії воєнного стану в Україні військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років необхідно:

перебувати на військовому обліку в районному ТЦК та СП - за місцем перебування чи проживання;

уточнити особисто в ТЦК та СП свої військово-облікові дані (які буде внесено до Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних та призовників);

оновлювати свої облікові данні;

завжди мати при собі військово-обліковий документ в електронній або паперовій формі - разом із документом, що посвідчує особу;

завжди пред'являти документи на вимогу уповноважених осіб (зокрема військовослужбовців ТЦК та СП, поліцейських, представників Державної прикордонної служби України);

з'являтися до ТЦК та СП за викликом - у зазначені в отриманих ними повістках або мобілізаційних розпорядженнях місце та строки.

Крім того, військовозобов'язаним громадянам віком від 25 до 60 років, яких визнали обмежено придатними до 4 травня 2024 року, потрібно повторно пройти ВЛК - з метою визначення придатності до військової служби:

або звернувшись до районного ТЦК та СП;

або отримавши направлення через електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного та резервіста - "Резерв+".

Хто відповідає за мобілізаційні процеси

У ТЦК та СП нагадали, що правовою основою оборони держави є:

Конституція України;

закон "Про оборону";

інші законодавчі акти України;

відповідні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Уточнюється, що відповідно до частини 5 статті 22 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", призов громадян на військову службу під час мобілізації або залучення їх до виконання обов'язків за посадами (передбаченими штатами воєнного часу):

забезпечують місцеві органи виконавчої влади;

здійснюють ТЦК та СП або командири військових частин.

Що визначає порядок проведення мобілізації

"Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період", затвердив Кабінет міністрів України постановою №560 від 16 травня 2024 р.

Вона визначає, зокрема:

порядок оповіщення військовозобов'язаних і резервістів;

порядок їх прибуття до ТЦК та СП;

процедуру перевірки військово-облікових документів громадян;

порядок уточнення персональних даних військовозобов'язаних і резервістів;

процедуру внесення відповідних змін у військово-облікові документи.

Хто і як саме може вручати українцям повістки

"В рамках проведення заходів мобілізації створюються групи оповіщення", - нагадали у ТЦК.

Уточнюється, що військовослужбовці, які здійснюють оповіщення - це посадові особи, які виконують службові обов'язки у воєнний час відповідно до вимог чинного законодавства.

При цьому представники ТЦК мають право:

перевіряти документи;

вручати повістки.

"Повістка - це офіційний виклик громадян до районних ТЦК та СП чи їх відділів", - пояснили українцям.

Зазначається, що повістка може бути:

або відправлена засобами поштового зв'язку рекомендованим поштовим відправленням;

або вручена представником групи оповіщення;

або вручена відповідальною за здійснення оповіщення особою;

або вручена безпосередньо в ТЦК та СП.

"Представники, уповноважені вручати повістки, здійснюють оповіщення громадян як самостійно, так і у складі груп оповіщення", - уточнили у ТЦК.

Наголошується, що вручення повісток резервістам та військовозобов'язаним здійснюється цілодобово:

за адресою місця проживання;

за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання;

за адресою роботи;

за адресою навчання;

у громадських місцях;

у громадських будинках і спорудах;

у місцях масового скупчення людей;

у ТЦК та СП;

на пунктах пропуску (блок-постах);

на пунктах пропуску через державний кордон України.

Як можуть вручати повістки за місцем проживання

За адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання резервісти та військовозобов'язані можуть бути оповіщені, зокрема, через дільниці оповіщення:

або шляхом їх виклику до таких дільниць та вручення повісток (отриманих від районних (міських) ТЦК та СП представниками цих дільниць)

або шляхом вручення повісток за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання.

Зазначається, що здійснювати оповіщення мають право:

представники районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад;

представники ТЦК та СП - особисто або засобами зв'язку;

групи оповіщення.

При цьому до складу груп оповіщення можуть включатися:

представники районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад;

представники ТЦК та СП;

поліцейські;

під час оповіщення мешканців багатоквартирних будинків - керівник установи (організації) або фізична особа - підприємець, яка надає послуги з управління багатоквартирними будинками, або ж голова правління об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ).

Неприбуття за повісткою чи на повторне ВЛК: які причини визнають поважними

У ТЦК та СП розповіли також, що поважними причинами неприбуття за повісткою чи на повторне проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) визнаються:

перешкода стихійного характеру;

хвороба;

воєнні дії та їхні наслідки;

інші обставини, які позбавили можливості прибути у визначені пункт і строк;

смерть близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича дружини (чоловіка).

Хто може затримувати людей за порушення мобілізаційних процесів і які штрафи

Насамкінець у ТЦК та СП наголосили, що Національній поліції України надано право:

здійснювати адміністративне затримання військовозобов'язаних - при порушенні законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію;

доставляти затриманих до ТЦК та СП (згідно зі статтями 259 та 262 КУпАП, частиною 3 статті 38 закону "Про військовий обов'язок і військову службу").

"У випадках порушення правил військового обліку, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію на порушників чекає постанова про накладення адміністративного стягнення - у вигляді штрафу від 17 до 25,5 тисяч гривень", - повідомили українцям.