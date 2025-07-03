Мобілізація, повістки й штрафи: у ТЦК попередили, що потрібно знати кожному

Повномасштабна війна в Україні триває, тож і мобілізаційні заходи - не припиняються. З огляду на це у Харківському обласному ТЦК та СП вирішили нагадати, що потрібно знати кожному громадянину про мобілізацію, повістки та покарання за порушення військового обліку.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу обласного ТЦК та СП у Facebook.
Українцям нагадали, що загальну мобілізацію на всій території нашої держави було оголошено на тлі повномасштабного вторгнення РФ з 24 лютого 2022 року:
При цьому строк проведення загальної мобілізації в Україні періодично продовжується.
Так, у квітні 2025 року Верховна Рада вкотре підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на ще щонайменше 90 днів - до 6 серпня 2025 року.
Отже, мобілізаційні заходи не припиняються нині на всій території України.
В цілому мобілізації в Україні підлягають чоловіки:
В обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки розповіли, що чоловіків віком від 18 до 25 років можуть мобілізувати, якщо вони:
"В інших випадках чоловіків від 18 до 25 не мобілізують, але вони добровільно можуть підписати контракт", - уточнили в ТЦК.
При цьому добровольці, які приєднались до українського війська у віці 18-24 років, можуть отримати за певних обставин одноразову грошову винагороду - мільйон гривень.
Йдеться про службу як у межах проекту "Контракт 18-24", так і до його старту.
У період дії воєнного стану в Україні військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років необхідно:
Крім того, військовозобов'язаним громадянам віком від 25 до 60 років, яких визнали обмежено придатними до 4 травня 2024 року, потрібно повторно пройти ВЛК - з метою визначення придатності до військової служби:
У ТЦК та СП нагадали, що правовою основою оборони держави є:
Уточнюється, що відповідно до частини 5 статті 22 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", призов громадян на військову службу під час мобілізації або залучення їх до виконання обов'язків за посадами (передбаченими штатами воєнного часу):
"Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період", затвердив Кабінет міністрів України постановою №560 від 16 травня 2024 р.
Вона визначає, зокрема:
"В рамках проведення заходів мобілізації створюються групи оповіщення", - нагадали у ТЦК.
Уточнюється, що військовослужбовці, які здійснюють оповіщення - це посадові особи, які виконують службові обов'язки у воєнний час відповідно до вимог чинного законодавства.
При цьому представники ТЦК мають право:
"Повістка - це офіційний виклик громадян до районних ТЦК та СП чи їх відділів", - пояснили українцям.
Зазначається, що повістка може бути:
"Представники, уповноважені вручати повістки, здійснюють оповіщення громадян як самостійно, так і у складі груп оповіщення", - уточнили у ТЦК.
Наголошується, що вручення повісток резервістам та військовозобов'язаним здійснюється цілодобово:
За адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання резервісти та військовозобов'язані можуть бути оповіщені, зокрема, через дільниці оповіщення:
Зазначається, що здійснювати оповіщення мають право:
При цьому до складу груп оповіщення можуть включатися:
У ТЦК та СП розповіли також, що поважними причинами неприбуття за повісткою чи на повторне проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) визнаються:
Насамкінець у ТЦК та СП наголосили, що Національній поліції України надано право:
"У випадках порушення правил військового обліку, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію на порушників чекає постанова про накладення адміністративного стягнення - у вигляді штрафу від 17 до 25,5 тисяч гривень", - повідомили українцям.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що контакти гарячих ліній ТЦК та СП оновили по всій Україні та пояснювали, куди дзвонити з питань військового обліку, мобілізації, оформлення документів чи інших потреб у різних областях.
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