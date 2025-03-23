Хто має право вручати повістки: в ТЦК оприлюднили список

Повістки до військкомату можуть вручати не лише ТЦК. Це також мають право робити, наприклад, представники державних (військових) адміністрацій, місцевих, селищних рад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Чернігівського ТЦК та СП.

Так, представники, уповноважені вручати повістки, здійснюють оповіщення громадян як самостійно, так і у складі груп оповіщення.

Під час вручення повістки здійснюється фото- і відеофіксація представником територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейським.

Повістки мають право вручати:

представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;

представники структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій);

представники виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад;

представники підприємств, установ, організацій - на території підприємств (установ, організацій) та в місцях виконання працівниками робіт;

представники відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ, які вручають повістки тільки тим, хто перебуває в них на військовому обліку, можуть вручати повістки на всій території України.

Уповноважені особи мають право вручити повістку як за місцем проживання, так і в будь-якому громадському місці чи за місцем роботи. Вручати повістки можуть особисто, так і засобами поштового зв’язку.

Важливо. У разі відмови від отримання повістки представником, який уповноважений вручати повістки, складається акт відмови, який підписується не менш як двома членами групи оповіщення. Акт відмови від отримання повістки оголошується громадянину.

Крім того, поліцейський, який входить складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до ТЦК на підставі статей 261 і 262 КУ про адміністративні правопорушення.